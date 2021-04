Une joggeuse tente de sauver une vieille femelle Jack Russell de la noyade

Une femme a réalisé un acte héroïque au bord du canal Radcliffe, à Manchester, dans la soirée du mercredi 14 avril. Lorsqu’elle a vu un chien en train de se noyer, elle a tenté de le sauver d’une mort certaine.

La séance de jogging ne s’est pas passée comme prévu pour cette Anglaise, qui a souhaité gardé l’anonymat, rapporte Metro. Au cours de sa séance, elle a aperçu un Jack Russel terrifié qui s'est débattu tant bien que mal dans la rivière. La Bonne Samaritaine n’a pas hésité un seul instant. Elle a stoppé sa course et a attrapé l’animal. Après l’avoir sorti de l’eau, la joggeuse a interpellé un homme tenant une laisse et un collier.

À la question « Est-ce votre chien ? », le sexagénaire a répondu : « Oui. Nelly, viens ici. » Mais la vieille femelle Jack Russel a tremblé de tous ses membres et a paru pétrifiée. Lorsque la jeune femme a demandé si elle devait s’occuper du canidé, l’homme a finalement déclaré qu’il ne savait pas à qui il appartenait. Il a ensuite disparu quand la sportive s’est adressée à d’autres passants. Troublée, et inquiète pour le petit quadrupède transi de froid, elle l’a enveloppé dans son sweat à capuche et l’a ramené à son domicile pour le réconforter.



© RSPCA

La RSPCA cherche à connaître l'identité de l'homme questionné par la joggeuse

L’héroïne a expliqué la situation à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), pendant que Nelly, qui s’est révélée douce et gentille, s’est endormie dans ses bras. La chienne a été transportée d’urgence dans une clinique, où les soigneurs lui ont diagnostiqué une tumeur au niveau du ventre. Même si elle ne représente aucun danger pour sa santé, Nelly subira une opération afin qu’elle soit retirée.

L’organisme espère retrouver le mystérieux individu rencontré sur le bord du canal Radcliffe, pour savoir comment le Jack Russel a pu se retrouver dans une situation aussi dangereuse. En attendant d’en apprendre davantage sur cette histoire, Nelly reçoit tous les soins nécessaires et se porte bien.