Une jeune Samoyède, ballottée de foyer en foyer, trouve enfin la famille de ses rêves (vidéo)

À l’âge de 7 mois seulement, la petite Yuki avait déjà été relogée dans 4 foyers différents. Elle a enfin fini par trouver la famille qu’il lui fallait, et depuis, elle mène la vie dont elle a toujours rêvé. Elle a aussi rencontré Maple : une autre chienne devenue sa meilleure amie.

Yuki perd beaucoup de poils, est très gourmande et adore passer son temps à aboyer, mais ses maîtres ne l’échangeraient pour rien au monde. Ils sont heureux d’offrir un nouveau départ dans la vie à cette chienne, qui avait été délaissée 4 fois en l’espace de seulement 7 mois. « Elle est têtue comme une mule, mais on l’adore », se sont-ils exprimés sur TikTok.

Après des débuts difficiles dans la vie, Yuki a enfin su ce qu’était un quotidien fabuleux. Ses nouveaux maîtres n’ont jamais hésité à la prendre avec eux pour partir à l’aventure, et la Samoyède s’y est toujours donnée à cœur joie. Tout semblait parfait, et pourtant, ils se sont dit qu’ils pouvaient faire encore un peu plus pour la rendre heureuse.

Une rencontre bouleversante

C’est ainsi que Maple, une chienne de race Berger Australien, est arrivée dans la vie de Yuki. Rapidement, cette dernière s’est révélée être une « grande sœur idéale » envers cette petite boule de poils, et toutes les 2 sont devenues « les meilleures amies du monde », voire des « âmes sœurs », comme le rapporte PetHelpful.

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, les maîtres de Yuki et Maple ont tenu à retracer leur histoire. On dirait bien que la Samoyède est tombée sous le charme de sa cadette dès leur rencontre. Pour leurs propriétaires, adopter Maple fut « la meilleure décision » qu’ils aient jamais prise.

2 sœurs devenues inséparables

« De jour en jour, leur lien est devenu de plus en plus fort » : dans le fameux clip, les 2 boules de poils passent leur temps à jouer ensemble, à dormir l’une contre l’autre, et à courir dans les flaques d’eau. « Aujourd’hui, elles forment un duo inséparable », a-t-on pu y lire.

A lire aussi : Un chien paralysé des pattes arrière reçoit un magnifique cadeau de Noël avant l'heure

@babybearyuki / Instagram

Les internautes ont été nombreux à remercier les maîtres de Yuki de lui avoir donné une seconde chance dans la vie. Ils ont aussi été émus par l’amour qui l’unit à Maple, et se réjouissent de pouvoir suivre leurs aventures pleines de tendresse sur leur page TikTok @babybearyuki.