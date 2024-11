Une fillette et le chien avec lequel elle a grandi affichent leur tendre complicité dans une vidéo émouvante

Rien n’est plus beau que d’assister à la naissance d’une histoire d’amitié entre un enfant et un animal. Il suffit de voir Frank le chien et Halle sa jeune amie humaine à l’œuvre pour le comprendre.

Zoe est une maman comblée. Elle a une merveilleuse petite fille prénommée Halle et un chien à la douceur et à la bienveillance hors normes, répondant au nom de Frank. L’enfant et le Braque de Weimar sont les meilleurs amis du monde, et Zoe est le témoin privilégié de cette magnifique relation qu’elle voit se consolider de jour en jour.



@frankandhalle / TikTok

Elle poste régulièrement des vidéos d’eux sur le compte TikTok qu’elle leur consacre, « @frankandhalle », mais l’une d’elles partagée récemment a eu un succès retentissant, totalisant 1,5 million de vues. Zoe ne s’attendait pas à ce que la séquence devienne aussi virale.

La famille habite Southport en Angleterre. Frank en fait partie depuis l’âge de 3 mois. « Il avait 2 ans quand Halle est née », explique Zoe à People. Jusqu’à l’arrivée de la fillette, « il n’avait jamais côtoyé d’enfants ou de bébés », poursuit la mère.

« C'était quelque chose dont j'étais tout à fait consciente lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte », confie Zoe qui, avec son mari Michael, avait dument préparé le quadrupède à la naissance de Halle.

L’animal avait ainsi pu assister à l’ensemble des préparatifs, notamment l’aménagement de la chambre du bébé. Le couple l’avait habitué à entendre le prénom de l’enfant à naître. « Nous mentionnions son nom et nous disions, pendant que nous construisions son berceau ou rangions les jouets : ‘C'est pour Halle’ », indique Zoe à ce propos.

Ses maîtres lui avaient même donné un ourson en peluche produisant des battements de cœur et fait écouter des enregistrements de pleurs de bébé.

Quelques heures après l’accouchement et alors que Zoe et Halle étaient encore à l’hôpital, Michael avait proposé à Frank des vêtements portés par la nouveau-née à renifler.

Leurs efforts ont payé

Tous ces efforts ont eu l’effet escompté. Quand Zoe et Michael ont amené Halle à la maison, le Braque de Weimar était aux anges. Il est même allé chercher sa balle pour la déposer au pied du lit.



@frankandhalle / TikTok

La petite a grandi et leur complicité n’a fait que se renforcer. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo évoquée plus haut et que l’on peut découvrir ci-dessous :

Soins du visage, massages… Frank a été bichonné comme il se doit par sa meilleure amie. Halle s’est fait plaisir en jouant le rôle de l’esthéticienne et de l’experte bien-être avec ce « client » extrêmement coopératif.