Une fille atteinte d'une maladie rare voit sa vie changer grâce à un chien spécialisé

Taylor Wallace habite Missoula dans l’Etat du Montana. Elle est atteinte d’apraxie, une maladie rare se manifestant par l’incapacité à exécuter certains mouvements. Pour cette jeune fille, cela se traduit aussi par des difficultés à s’exprimer oralement, ce qui l’empêche de communiquer avec son entourage et la frustre.

Une connaissance de la famille avait récemment contacté Healing Hearts, une association qui confie des chiens d’assistance aux personnes qui en ont le plus besoin. L’organisation s’est adressée à son tour à l’éleveuse canin Jeannette Forrey, fondatrice de 4E Kennels qui a immédiatement accepté de faire don d’un Labradoodle appelé George.

« George a été spécifiquement sélectionné et formé pour Taylor. Il a appris à obéir aux ordres depuis son ordinateur à commande vocale pour effectuer une thérapie par pression profonde », explique Jeannette Forrey à KTVH.



4E Kennels / Facebook

Taylor Wallace a rencontré son nouveau chien d’assistance et le courant est tout de suite passé entre eux. D’après sa mère Sara, elle « adore les chiens. Nous avons fait 3 promenades hier, et elle a beaucoup joué. […] Elle aime vraiment être à ses côtés ».



4E Kennels / Facebook

Une nouvelle vie commence pour Taylor et George

L’arrivée du Labradoodle d’un an et à la robe noire changera bien des choses dans la vie de Taylor Wallace. Il l’aidera à s’exprimer, s’épanouir, rester active et sortir de son isolement.



4E Kennels / Facebook

Jeannette Forrey est heureuse du résultat et d’y contribuer. Elle indique agir ainsi pour honorer la mémoire de son frère décédé 6 ans plus tôt. « Avoir la possibilité de perpétuer la lumière et l'amour que j'ai reçus de mon frère et de sa vie est incroyablement gratifiant, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je peux donner un chien, une petite part de moi se sent aussi bien », dit-elle à ce propos.

A lire aussi : Ce Golden Retriever a opéré une métamorphose qui lui a sauvé la vie en perdant 47 kilogrammes en un an



4E Kennels / Facebook