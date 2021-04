Une femme sans-abri découverte avec ses 6 chiens dans un sac poubelle refuse d'aller dans un refuge si ses animaux ne sont pas acceptés

Sans-abri depuis des années, Chole trouve malgré tout la force de surmonter toutes les difficultés au quotidien grâce à ses 6 chiens. Elle est même prête à renoncer à un minimum de confort si ses compagnons ne peuvent en profiter. C’est ce qu’elle a démontré récemment.

Elle s’appelle Luz Maria Olmedo Beltran, mais tout le monde la connaît sous le nom de « Chole » dans les rues de Baja California à Tijuana (Mexique), où elle mène sa rude vie de sans-abri depuis 8 ans.

Il y a peu, elle est apparue sur un cliché déchirant, pris par le photographe Omar Camarillo. Attristé par son sort, mais aussi et surtout admiratif devant son courage et sa volonté de prendre soin des siens, il avait décidé d’immortaliser la scène pour attirer l’attention du public sur sa situation.

Les siens, ce sont ses chiens. Ce jour-là, elle partageait avec eux son seul abri, un grand sac plastique noir. Elle essayait de protéger ses 6 amis à 4 pattes de la pluie et du froid. Et quand des policiers sont venus la convaincre d’aller dans un refuge, elle a catégoriquement refusé, car les animaux n’y sont pas acceptés, rapporte Bored Panda.

Jamais sans mes chiens

« Je ne veux pas y aller. Je n’ai pas besoin d’aide. Je suis bien ici », disait, en larmes, cette femme de 65 ans aux agentes de police. Ses chiens sont sa seule famille, et il était hors de question pour elle de partir sans eux. D’autant plus qu’elle avait une chienne sur le point de mettre bas.

Finalement, elles ont pu obtenir d’elle qu’elle passe la nuit chez son fils, mais dès le lendemain matin, elle était de nouveau dans la rue, avec ses chiens.

Touchée par son histoire, une habitante locale a voulu l’aider. Alejandra Cordova Castro lui a apporté quelques produits et accessoires pour elle et ses canidés. De l’eau, de la nourriture, des couvertures, des chaussettes… Surtout, elle a parlé d’elle sur Facebook et encouragé les gens à l’imiter pour faire en sorte que la vie de Chole devienne un peu moins difficile.

A présent, elle loge dans un autre refuge à 50 pesos (2 euros environ) par jour. L’endroit n’est rien d’autre qu’un ensemble de toits sous lesquels les pensionnaires installent leurs tentes, mais c’est un petit peu mieux que la rue, et elle peut y garder ses chiens adorés.