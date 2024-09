Une femme réalise le rêve des propriétaires en se mettant dans la peau de son chien pendant une journée

Une Anglaise férue d’écriture s’est questionnée sur le bonheur des chiens et a décidé de se mettre dans leur peau le temps d’une journée. Très vite, l’insouciance des canidés et leur simplicité l’a dépassée. Elle a découvert qu’il n’était pas si simple d’être un toutou !

Emma Beddington est une auteure et rédactrice originaire du Royaume-Uni. Elle a notamment rédigé un livre et, plus récemment, un article à la fois cocasse et intéressant sur la vie des chiens. Pour The Guardian, elle a tenté de vivre comme un canidé pendant un jour, mais s’est vite confrontée à la réalité.

Nos chiens nous apportent du bonheur et nous aident à prendre du recul dans la vie. C’est certainement grâce à leur simplicité, leur authenticité. Puisque le quotidien peut être difficile, Emma s’est demandé ce qu’il en serait si l’on empruntait la quiétude à nos amis les toutous. Après tout, s’ils sont capables de profiter simplement de la vie, pourquoi pas nous ?

@belgianwaffling / Instagram

Des préoccupations bien humaines

Emma s’est donc lancé pour défi de vivre comme un chien au cours d'une journée. Laquelle a évidemment commencé par un réveil « idyllique » et tranquille, un repas, puis une promenade : « Je sors et m’allonge, car j’avais un chien et c’est ce qu’il faisait. Le soleil me réchauffe le dos, je sens le chatouillement de l’herbe sèche sous mes pieds, les oiseaux gazouillent dans la haie ».

La journée ne faisait que commencer et s’annonçait radieuse, jusqu’à ce que des préoccupations envahissent l’esprit d’Emma. Il ne s’agissait non pas de savoir avec quel jouet elle allait bien pouvoir jouer ou si elle allait obtenir une friandise pour son bon comportement, mais de choses pus humaines liées au travail et à ses impératifs.

« La vie humaine continue de m’envahir avec un buffet déprimant d’expériences non canines »

La femme aurait préféré faire la sieste et « se rouler dans l’herbe » comme l’aurait fait son précédent chien, mais s’est installée à son bureau au lieu de cela pour travailler. Elle a démontré à quel point le quotidien stressant, où tout doit aller vite, était ancré en nous, à tel point qu'il était difficile de vivre selon la philosophie des chiens.

A lire aussi : L'enthousiasme communicatif d'une chienne découvrant ses quartiers lors de son premier jour de travail auprès des pompiers (vidéo)

@belgianwaffling / Instagram

Avec humour, elle a raconté la fin de cette journée éprouvante : « Je termine ma journée dans un déclin si profond que j’envisage de demander à mon mari de me lancer une balle, mais je me contente de me recroqueviller dans mon lit », écrivait-elle, ajoutant qu’il était difficile de s’affranchir de ses responsabilités, même le temps d’un jour. Définitivement, les canidés ont beaucoup à nous apprendre, notamment sur l’art de ralentir de temps en temps !