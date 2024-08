Ce chiot orphelin transporte un journal trouvé dans la rue pour se réconforter (vidéo)

Le petit Bingo errait seul dans la rue, sans famille, ni personne sur qui compter. Il n’avait pas non plus de toit sur la tête et aucun jouet. Alors, quand il a trouvé un journal sur son chemin, il l’a gardé précieusement comme s’il s’agissait d’un objet de réconfort. Des témoins l’ont repéré et ont décidé de lui donner un coup de pouce.

Bingo, un possible croisé Pitbull selon ses sauveteurs, a passé de longues journées dans la rue pendant une durée indéterminée. Orphelin, malade et affaibli, il avait encore l’espoir que sa situation s’arrange et s’est précipité vers ses bienfaiteurs quand ceux-ci sont allés le récupérer. Cette première rencontre a été émouvante.

Tous les chiens n’ont pas la chance d’avoir leur propre famille. Bingo, par exemple, n’était qu’un chiot lorsqu’il s’est retrouvé dans la rue et a dû apprendre à se débrouiller seul. La boule de poils a toutefois vite attiré les regards sur elle, car elle transportait quelque chose de particulier dans sa gueule.

Bingo was originally found living on the streets of Houston with two of his siblings. Shortly after our street team volunteers were notified of the dogs in the area, we were told by local residents that one of Bingo's siblings was deceased and the other had been taken. After assessing the situation, we knew he would not survive much longer on his own. He was rescued by one of our dedicated volunteers and was immediately started on fluids, treated for sarcoptic mange, and began dewormer for his heavy parasite burden at our kennel facility. Bingo was originally Parvo negative but days later tested positive for the Parvo virus. We knew Bingo's situation on the streets was critical but after learning of his extensive medical issues, it became even more apparent how much he needed us. Bingo has begun supportive therapy for Parvo but is currently not showing any symptoms of the virus. After a week of treatment and rest, he is now often seen playing with his very own toys throughout the day. No more delivering newspapers for you Bingo!

Son seul et unique jouet

Elle avait trouvé un journal sur son chemin et en avait fait son jouet préféré. Quand les sauveteurs du Corridor Rescue, organisme de sauvetage texan, ont été appelés pour la récupérer, ils l’ont vue arriver en trottinant avec le papier dans la gueule. Elle semblait particulièrement heureuse et fière de pouvoir partager sa trouvaille avec quelqu’un, mais était surtout ravie que l’on s’intéresse à elle.

Pourtant, derrière cette joie apparente, Bingo souffrait de tout son corps, car il avait de nombreux problèmes de santé : « Son examen initial a déterminé qu'il était gravement déshydraté, positif à la parvovirose, rempli de parasites intestinaux et qu’il souffrait de gale sarcoptique » listait un porte-parole de l’association à Newsweek. La vie du canidé ne tenait qu’à un fil, mais il était si déterminé qu’à l’aide de soins appropriés, il s’est progressivement rétabli.

Une vie totalement différente

Le personnel du refuge lui a offert des jouets et un panier douillet, ce qu’il n’avait jamais eu auparavant. Ce n’était que le début, car une fois en bonne santé, il a été adopté par une famille aimante auprès de laquelle il ne manquera plus jamais de rien. Le toutou n’a pas mis longtemps avant de prendre ses aises et profite désormais d’une vie paisible : « L'adoptant de Bingo rapporte qu'il s'adapte si bien à son foyer, qu'il dort toute la nuit et qu'il est déjà le meilleur compagnon qui soit » rapportait le Corridor Rescue.

