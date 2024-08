Une femme prend son chien à moto et s’évade régulièrement pour surmonter la perte de son mari

En 2021, Dodie Conner, une femme originaire du Mississippi (États-Unis), a affronté une terrible épreuve qui l’a dévastée. Son époux Toby est décédé de la COVID-19 à l’âge de 68 ans, rapportait Biloxi Local News and Events. La veuve a alors vu son monde s’écrouler jusqu’à ce qu’elle retrouve un sens à sa vie. Elle s’est prise de passion pour les balades à moto en compagnie de son chien.

La « thérapie par le vent », c’est ainsi qu’elle nomme ce qui lui a sauvé la vie. Dodi n’a pourtant jamais été une « grande fan de moto », mais ressentait un besoin pressant d’évasion. Suite au décès de son mari, elle a rencontré une personne pendant sa période de deuil qui lui a déclaré qu’elle avait le choix entre se laisser sombrer ou devenir une personne plus forte : « J’ai su que je voulais être meilleure » a-t-elle répondu.

WLOX News / Youtube

De longues sorties à moto

Elle a décidé d’affronter ses appréhensions en se procurant une moto, mais elle souhaitait être accompagnée dans sa guérison par une boule de poils qui lui tenait à cœur : Miles. Ce courageux Cavapoo (Caniche / Cavalier King Charles) de 10 ans était prêt à devenir son copilote. Elle lui a donc offert un casque, des lunettes et l’a embarqué dans ses aventures.

Les 2 ont commencé à parcourir des kilomètres et des kilomètres ensemble. Sur la route, Miles est tout bonnement exemplaire. Il prend autant de plaisir que sa maîtresse, même sur les trajets les plus longs : « Son plus long périple a eu lieu lors d’une randonnée caritative avec les vétérans de combat locaux. Il a parcouru 250 kilomètres, à 120 km/h, et il s’en est très bien sorti » déclarait la femme.

Les sons, les odeurs, le vent et son chien apportent la paix à Dodie. Ils la réconcilient avec la vie, qui ne l’a pas épargnée ces derniers mois. Dans sa lancée, elle ambitionne un voyage de plus de 1100 kilomètres avec son meilleur ami et copilote canin.