Une femme héroïque porte secours à un Pitbull errant sur une voie ferrée, quelques secondes avant l'arrivée d'un train (vidéo)

Nina Love a l'habitude de sauver des chiens abandonnés dans les rues de Philadelphie, aux États-Unis. Un jour, elle a réalisé un acte risqué pour secourir une chienne vagabondant sur une voie ferrée.

Nina Love est une héroïne. Elle consacre sa vie à aider des animaux dans le besoin. L'Américaine les sauve d'une vie de misère et leur offre une deuxième chance. Mais un sauvetage récent a bien failli se terminer en tragédie, révèle The Animal Rescue Site.

La dame au grand cœur a entendu parler d'un Pitbull abandonné dans un parc, près d'une voie ferrée. Elle a immédiatement compris qu'une intervention rapide était nécessaire. La raison ? Des trains circulant toutes les 10 à 15 minutes...

La femme a élaboré un plan pour attraper la chienne

La protagoniste de cette histoire s'est dépêchée d'arriver sur place et a repéré l'animal au pelage gris et blanc. Mais ce dernier a pris peur et s'est éloigné. Il a continué son chemin sur la voie ferrée. Le temps était compté...

Nina Love a appelé un ami, et lui a demandé d'amener son chien, nommé Teddy, afin d'offrir du réconfort à la vagabonde effrayée. La présence de Teddy permettrait aux sauveteurs de l'attraper plus facilement. Ces derniers étaient tellement concentrés sur l'opération de sauvetage, qu'ils n'ont pas entendu le train arriver...

Tout est bien qui finit bien

Heureusement, Nina Love et ses compagnons ont réussi à mettre la femelle Pitbull à l'abri, juste à temps. « Quelques secondes après l'avoir capturée, le train est arrivé », a déclaré Nina Love. « Elle aurait pu être tuée, nous aurions tous pu l'être, mais je suis prête à aller jusqu'au bout, car les chiens méritent une seconde chance dans la vie. »

La rescapée a été nommée Xena. Un vétérinaire, qui l'a auscultée, pense qu'elle a été maltraitée par le passé.

Peu de temps après son sauvetage, une bonne âme s'est présentée pour accueillir la belle et douce Xena. La chienne n'aura plus jamais à avoir peur.

