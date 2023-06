Une femme découvre le sosie de son chien sur les réseaux sociaux et apprend une nouvelle bouleversante sur leur naissance

Puffin, une chienne de race Cavachon (croisée Cavalier King Charles Spaniel / Bichon à poil frisé), est arrivée dans le foyer de sa maîtresse, Laura Green, en 2018. La chienne, originaire du Massachusetts (États-Unis), a posé la patte dans le Texas pour ne plus jamais le quitter.

Elle était issue d’une portée où se trouvait Augie, son frère, ayant été adopté par une femme nommée Karolina Chwistek. Le Cavachon, lui, s’est envolé en direction de l’État du New Jersey.

Tout laissait donc croire qu’Augie et Puffin ne se croiseraient plus jamais. Or, le destin en a décidé autrement, rapportait People ce jeudi 29 juin.

Le post qui change tout

En novembre 2020, Karolina postait une photo d’Augie sur Instagram pour célébrer l’anniversaire de son chien. Peu après, elle recevait un message de Laura : « J’ai remarqué que nos chiens se ressemblaient énormément, et qu’ils ont le même anniversaire », aurait-elle déclaré.

Laura avait, elle aussi, créé un compte Instagram en l’honneur de sa Cavachon. Les femmes se sont suivies sur le réseau social pendant un certain temps, et ont commencé à remarquer les similitudes entre les 2 chiens.

Karolina Chwistek, Laura Green

Elles ont échangé de plus en plus souvent, et ont fini par comprendre qu'Augie et Puffin étaient frère et sœur ! « Même maman, même portée, même anniversaire », a résumé Karolina.

Les retrouvailles tant attendues

Les maîtresses des Cavachons ont tout de suite su qu’elles voulaient se rencontrer afin que leurs chiens puissent passer du temps ensemble. Karolina a alors suivi son époux lors d’un voyage d’affaires au Texas, et en a profité pour organiser les retrouvailles tant attendues !

Ce 25 juin, Augie, Puffin et leurs maîtresses se sont retrouvés dans un café de la ville d'Austin. Les 2 canidés ont posé côte à côte pour prendre des photos de cette journée inoubliable.

Grâce à cette rencontre, Laura et Karolina ont noué des liens et ont compris à quel point leurs animaux se ressemblent. « Nous avons rapidement découvert qu'ils s'asseyaient tous les deux pendant les promenades si nous n'allions pas exactement dans la direction qu'ils souhaitaient, et qu'ils sautaient littéralement par-dessus les flaques d'eau parce qu'ils détestent tous les deux se mouiller les pattes », confie Karolina.

« Ils ont le même tempérament. Ce sont tous 2 de gentils petits chiots avec un peu d’audace », ajoute-t-elle.

La première rencontre d’une longue série

Après avoir passé quelques heures ensemble et pris « un million de photos », Augie et Puffin se sont séparés. Les chiens se ressemblaient tellement que leurs maîtresses ont dû vérifier qu’elles avaient le bon Cavachon avant de s’en aller !

Karolina Chwistek, Laura Green

Cette belle rencontre ne sera pas la dernière, promettent leurs propriétaires. Elle est même la première d’une longue série. Laura et Karolina comptent bien se réunir à nouveau. Elles se sont d’ailleurs lancées dans la recherche du reste de la fratrie d’Augie et Puffin… Affaire à suivre !