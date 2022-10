Une femme choquée en découvrant un chien abandonné devant chez elle, avec un collier électrique et un message

Les propriétaires de Woody, chien découvert seul et attaché à l'extérieur, ne voulaient plus le garder et avaient choisi cette triste méthode pour s’en séparer. Heureusement, l’habitante qui l’a trouvé lui est rapidement venue en aide.

Un chien est tombé sur une personne bienveillante, puis a trouvé une famille aimante après avoir été victime d’abandon et vécu plusieurs jours attaché dehors, rapportait Hull Live.

Le soir du 27 septembre, Sophie, qui habite Stafford dans l’ouest de l’Angleterre, était sous le choc en se rendant compte qu’on avait attaché un chien à une clôture devant chez elle. La piste de l’abandon ne faisait pas l’ombre d’un doute, d’autant plus qu’une lettre accompagnant l’animal le confirmait.



« Salut ! Je m’appelle Woody. Je cherche une famille. J’aime les enfants et suis amical avec les chats. Si vous êtes intéressé, veuillez frapper à la porte », pouvait-on lire sur le papier découvert près du canidé abandonné.

Livré à lui-même et à la merci des éléments, le quadrupède disposait de 2 gamelles désespérément vides. Ce qui a amené Sophie à penser qu’il avait été laissé là, sans nourriture ni eau, depuis plusieurs jours.

Par ailleurs, Woody portait un collier électrique, un dispositif considéré comme relevant de la maltraitance par les défenseurs de la cause animale.



« N'achetez pas un chien si vous ne pouvez pas vous en occuper »

Sans perdre un seul instant, Sophie a recueilli le chien pour lui offrir confort et soins. Elle l’a nourri et lui a donné de l’eau, avant d’appeler la police. Les forces de l’ordre lui ont suggéré de contacter l’association RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

« Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel et méchant avec un animal ? Se demandait-elle après avoir sauvé Woody. N'achetez pas un chien si vous ne pouvez pas vous en occuper ».

Sophie a ensuite annoncé une très bonne nouvelle, celle de l’adoption du chien par un de ses amis.