Une femme au grand cœur effectue une course contre-la-montre de 500 kilomètres pour sauver la vie d'une chienne de 14 ans qui vient d'être abandonnée

Shannon a toujours souhaité faire quelque chose d’important dans sa vie pour un animal dans le besoin. En apprenant l’existence d’Ellie, abandonnée par ses propriétaires et risquant l’euthanasie, elle n’a pas compté le nombre de kilomètres qui la séparait de la chienne et a conduit pour aller la récupérer. Elle souhaitait lui offrir la vie qu’elle méritait.

Ellie, une femelle Labrador Retriever, est arrivée au refuge texan Fort Worth Animal Care and Control à l’âge de 14 ans. Comme le chenil était surpeuplé et qu’elle faisait partie des seniors, elle figurait sur la liste des prochaines euthanasies. Mais sa bonne étoile, qui porte le nom de Shannon Feagin, a veillé sur elle et a changé la donne.

Les anciens propriétaires d’Ellie ont ouvert un nouveau chapitre de leur vie en déménageant. Tristement, le canidé ne faisait pas partie de celui-ci et a été déposé au refuge à l’aube de sa quinzième année. Cette décision l’a condamné, car les chiens âgés ont beaucoup de mal à retrouver une famille. Et puisque le refuge débordait de pensionnaires, ils étaient les premiers à se faire euthanasier.

« Elle avait l'air si triste et regardait simplement le mur »

Les jours d’Ellie étaient comptés et, comme si elle l’avait ressenti, elle a cessé de se battre, entrant dans une sorte de dépression. Elle était avachie et son regard triste en disait long sur sa peine. 500 kilomètres plus loin, dans la ville de Wako, Shannon Feagin regardait avec émotion une vidéo d’elle partagée sur les réseaux sociaux.

La femme avait l’habitude d’adopter des chiens âgés et ils étaient d’ailleurs « les meilleurs » selon ses mots confiés à Newsweek. Elle savait qu’elle pouvait mettre un terme à la souffrance d’Ellie et que si elle n’agissait pas, personne d'autre ne le ferait : « Je voulais juste faire une différence. J'ai toujours voulu ramener à la maison le chien qui avait le plus besoin de moi » affirmait-elle. Ce toutou dans le besoin, c’était Ellie.

Un sauvetage in extremis

Shannon a conduit près de 5 heures pour rejoindre le refuge. Cela n’avait pas d’importance, car elle allait sauver Ellie. Cette dernière est partie avec la femme dans l’autre sens, pour un trajet de même durée. Elle était désormais hors de danger, mais surtout auprès de quelqu’un qui l’aimait déjà sans conditions. Ressentant probablement qu’elle se trouvait au bon endroit, Ellie s’est tout de suite sentie comme chez elle chez sa bienfaitrice.

Laquelle a appris qu’à un jour près, la Labrador aurait été euthanasiée. Elle lui a littéralement sauvé la vie, mais plus encore, lui a offert la chance que personne ne souhaitait lui donner. Elle n’a jamais regretté sa décision par la suite : « Mon mari et moi sommes d'accord sur le fait que nous recommencerions si cela signifiait pouvoir profiter de la vie avec Ellie » déclarait-elle.

