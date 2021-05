Une femme appelle les secours après avoir découvert avec horreur son chien bloqué dans un puits de mine

Bien que n’ayant réappris à marcher que récemment après une amputation, une femme a longuement évolué sur un terrain escarpé pour retrouver son chien, pris au piège au fond d’une cavité. Grâce aux pompiers, l’animal a été sauvé et remis à sa famille.

Emma et Dan Rule vivent à Beaconsfield en Tasmanie (Sud-est de l’Australie) avec leur chien Bear. Ce dernier, un Berger Allemand, a été d’un soutien précieux pour la mère de famille alors qu’elle se remettait de l’amputation d’une partie de sa jambe, rapporte The Examiner.

Emma avait reçu une prothèse et devait réapprendre à marcher. Un processus difficile durant lequel Bear l’avait énormément aidée.

C’est elle qui s’est aperçue très tôt dimanche matin (9 mai) que le chien avait disparu et elle a été la première à partir à sa recherche, alors qu’il faisait très sombre.

L’animal s’était probablement lancé à la poursuite d’un ou plusieurs pademelons – des marsupiaux – en passant par le portail qu’Emma avait trouvé ouvert. Il restait introuvable, jusqu’à ce que sa maîtresse entende ses plaintes près d’un sentier.

Elles provenaient d’un trou profond de 5 mètres, un ancien puits de mine. Bear s’était retrouvé au fond de la cavité et ne pouvait pas remonter.

Emma a aussitôt appelé son mari. En la rejoignant, Dan n’a pu s’empêcher de ressentir de l’admiration pour elle, car elle avait réussi à franchir bien des obstacles sur ce terrain particulièrement difficile malgré son handicap et l’obscurité.

Le couple a ensuite contacté les secours. Au lever du jour, des pompiers bénévoles sont arrivés sur les lieux.

« Le meilleur cadeau des fêtes des mères »

L’un d’eux est descendu et fait porter un harnais à Bear et l’attacher à une corde. Puis, ses collègues ont commencé à hisser le chien de 45 kg vers le haut, pendant qu’il les aidait en le soulevant. Le Berger Allemand a finalement retrouvé la surface et ses propriétaires.

« C'était juste un soulagement, incroyable, les mots ne peuvent pas décrire » la sensation que Dan a éprouvée au moment de revoir Bear. Pour Emma, retrouver son ami à 4 pattes sain et sauf a été « le meilleur des cadeaux de fête des mères ». Cette dernière est, en effet, célébrée le 2e dimanche de mai en Australie.

