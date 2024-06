Une famille respire à nouveau après le retour de son chien disparu 22 heures plus tôt lors d'un vol de voiture

Un chien disparu lors d’un vol de voiture a été retrouvé sain et sauf et restitué à sa maîtresse le lendemain, rapportait KIRO 7 le jeudi 13 juin.

Jeudi soir, Logana Coaless, qui habite Seattle dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), lançait un appel à témoin sur X (ex-Twitter) après la disparition de son ami à 4 pattes répondant au nom de Sounder.

3 men stole my mom’s car from @NavyFederal #lynnwood w my DOG in the back at 2pm yesterday.Police FOUND car W my DOG in the back 2 hours ago! On 40th Ave n 188th in Lynnwood. Call @LynnwoodPD if U saw anything suspicious between 2pm N today in this area. @LynnwoodTimes pic.twitter.com/bgvAGEw96A — Lee Al (@LoganaCoaless) June 13, 2024

Elle y indiquait que 3 hommes s’étaient emparés de la voiture de sa mère, une Toyota Corolla année 2005 grise, alors que le chien se trouvait à bord du véhicule, assis sur la banquette arrière.

La voiture en question était garée sur le parking de la Navy Federal Credit Union à Lynnwood, au nord de Seattle. D’après le tweet de Logana Coaless, l’un des individus portait un masque et une capuche. C’est d’ailleurs lui qui avait pris le volant du véhicule.

Sounder, mâle croisé Berger des Shetland / Esquimau, est décrit comme « timide », pesant 12 kilogrammes et doté d’une robe noir et blanc avec des marques de couleur marron sur le visage et les pattes.



Lee Al / X

« Le criminel a probablement abandonné la voiture avec mon précieux chien à l’intérieur ou s’est débarrassé de lui, précisait Logana Coaless dans son post. Sounder est un chien très timide, mais pourrait venir s’il est appelé par son nom et non pas poursuivi. Si vous voyez la voiture ou le chien, appelez la police de Lynnwood et le service de contrôle des animaux de Lynnwood. »

« J’ai récupéré mon garçon »

La maîtresse de Sounder a finalement annoncé la bonne nouvelle que tout le monde attendait dans une mise à jour de sa publication. La police de Lynnwood venait, en effet, de retrouver la voiture volée avec son chien à bord, toujours sur la banquette arrière. Le véhicule et l’animal avaient été abandonnés à environ un kilomètre et demi du parking de la Navy Federal Credit Union, entre les 40e et 188e avenues.

A lire aussi : La vidéo poignante d'une chienne séniore inconsolable pleurant la disparition de sa fille

I got my boy back pic.twitter.com/MwwHFtL84n — Lee Al (@LoganaCoaless) June 13, 2024

Logana Coaless a renouvelé son appel à témoin, mais pour aider à identifier les suspects cette fois-ci.

Dans un autre tweet, elle a partagé des photos de son chien accompagnées d’un court message témoignant de son soulagement : « J’ai récupéré mon garçon ».