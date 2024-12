Une famille accueille un chien en souffrance et décide de l’accepter tel qu’il est malgré son caractère difficile

M. Wags, un croisé Épagneul papillon de 12 ans, a fait des étincelles en entrant dans la vie d’Anne-Marie Strickland et de ses proches il y a quelques années. Le quadrupède n’a jamais été très tendre avec ses propriétaires, bien que ceux-ci l’aient recueilli quand personne ne voulait de lui. En réalité, la famille comprenait sa souffrance et souhaitait lui apporter le réconfort dont il avait manqué depuis toujours.

M. Wags a été pris en charge par un organisme de sauvetage de Latrobe (Australie) après avoir été longtemps négligé. Dans son ancienne vie, le chien n’avait reçu ni les soins de santé dont il avait besoin ni l’affection. Il s’est finalement renfermé sur lui-même, devenant agressif par moment : « Il était très en colère », racontait Anne-Marie au Guardian.

Anne-Marie Strickland

Tout le monde le connaissait pour son tempérament

Avec son tempérament de feu, M. Wags ne passait pas inaperçu. Les vétérinaires, notamment, savaient à quoi s’attendre quand il posait les pattes dans leur clinique : « Il est devenu une sorte de héros populaire chez le vétérinaire et parmi nos amis pour ses réactions instinctives », partageait sa maîtresse.

M. Wags devait être traité contre un problème cutané et soigné pour des dents endommagées. Si ses réactions étaient vives lors des premières consultations, elles se sont finalement adoucies avec le temps, à mesure que sa santé s’améliorait. À la maison, le canidé se montrait aussi plus tendre avec ses humains. Anne-Marie a raconté qu’il aimait s’endormir sur l’oreiller à côté du sien et la suivre dans tous ses déplacements.

A lire aussi : Les propriétaires d'un chien ayant la fâcheuse habitude de s'en prendre aux colis laissent une note au livreur pour l'en prévenir (vidéo)

Un quotidien apaisé

M. Wags montrait son affection comme il le pouvait et même s’il n’était pas le chien parfait aux yeux des autres, il l’était pour sa propriétaire. Laquelle l’a aimé dès le premier jour et n’a cessé de prendre soin de lui. Malheureusement, à cause de son âge avancé et de ses problèmes médicaux qui se multipliaient, Anne-Marie a dû prendre la décision de le faire euthanasier.

Le toutou a quitté ce monde dans les bras de celle qui ne lui a jamais tourné le dos : « C’était la meilleure fin possible [...] M. Wags est désormais au paradis des chiens », partageait-elle.