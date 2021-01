Une étude révèle la capacité des chiens surdoués à apprendre de nouveaux mots comme un enfant de 3 ans

Photo d'illustration

Une équipe d’éthologues a soumis des chiens considérés comme surdoués à des exercices d’identification de mots. Ils ont ainsi découvert que ces canidés possédaient une capacité d’apprentissage rapide comparable à celle d’un enfant de 2 ou 3 ans.

Claudia Fugazza, Attila Andics, Lilla Magyari, Shany Dror, Andras Zempléni et Adam Miklosi sont les auteurs d’une expérience visant à tester les capacités des chiens dits surdoués, notamment dans l’apprentissage des mots. Leurs conclusions ont été publiées le 26 janvier dernier dans la revue Scientific Reports.

Cette équipe de chercheurs au département d’éthologie de l’université Eötvös Lorànd en Hongrie est derrière le projet The Family Dog, lancé en 1994 et dédié à l’étude des aspects comportementaux et cognitifs de la relation chien / Homme.

Ils se demandaient si, comme les très jeunes enfants, les chiens plus intelligents que la moyenne pouvaient apprendre les nouveaux mots rapidement.

Pour répondre à cette question, ils ont fait faire 2 tests à un Border Collie appelé Whisky et une chienne Yorkshire Terrier répondant au nom de Vicky Nina. 2 chiens faisant partie des surdoués, rapporte Science & Vie.

Lors du premier exercice, les canidés étaient en présence de 7 objets dont ils connaissaient le nom et un 8e qui leur était inconnu. Whisky et Vicky Nina ont tous 2 réussi à identifier le nouvel objet en le prenant en bouche après qu’on l’a nommé 4 fois à haute voix. En revanche, lorsqu’on leur a présenté ledit objet avec un autre, inconnu lui aussi, ils n’ont pas su le désigner quand on l’a mentionné.

Ce qui a amené les chercheurs à conclure que les chiens possèdent bien cette aptitude particulière qu’est le raisonnement par exclusion, sans toutefois apprendre le nom de l’objet.

Le second exercice a fait intervenir les maîtres de Whisky et Vicky Nina. Ils étaient appelés à jouer avec eux en utilisant l’objet inconnu et à le nommer à 4 reprises, toujours de manière intelligible. 4 minutes plus tard, on présentait aux chiens un autre objet qu’ils ne connaissaient pas et ont prononçait le nom du premier. Là, Whisky et Vicky Nina ont réalisé un sans-faute.

Une rapidité d’apprentissage similaire à celle d’un enfant, mais pas sur le long terme

Les 2 expériences ont également été effectuées avec 20 chiens non surdoués, et aucun d’eux n’a été capable de désigner le bon objet dans un cas comme dans l’autre.

Ainsi, les chiens surdoués seraient capables d’intégrer le nom d’un objet en peu de temps, au bout de 4 répétitions en l’occurrence. Une compétence qu’Adam Miklosi compare à celle qu’acquiert un enfant « vers l’âge de 2 ou 3 ans ». Cependant, ces chiens n’en feraient preuve que sur le très court terme ; au-delà de 10 minutes, ils ne peuvent plus identifier le nouvel objet. Ce qui n’est pas le cas chez les enfants.