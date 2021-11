Une équipe de pompiers fait tout son possible pour libérer un chien coincé dans un égout depuis des heures

Des pompiers, mais aussi les employés de différents services publics sont intervenus pour sauver un chien qui s’était retrouvé coincé dans un égout. Le canidé a été libéré et rendu sain et sauf sa famille, après 2 heures et demie d’angoisse.

La curiosité et la gourmandise d’Hubert, un Foxhound américain de 4 ans, lui ont joué un bien mauvais tour. Le mercredi 13 octobre 2021, il s’était retrouvé coincé dans un égout à Boston, dans le Massachussetts, comme le rapportait People.

Ce jour-là, en début d’après-midi, il courait sans laisse au parc Millennium avec son dog-sitter, quand il a décidé de se faufiler dans un trou. Le chien s’est enfoncé profondément dans le conduit, au point de ne plus pouvoir en ressortir.

Les secours n’ont pas tardé à arriver, et en masse. Les pompiers de Boston n’étaient pas les seuls à intervenir ; ils étaient assistés du service d’assainissement public et de la compagnie locale d’électricité et de gaz.

Toutefois, plus on essayait de l’aider, plus il allait plus loin dans la canalisation. Un employé du service d’assainissement public a d’ailleurs expliqué que la taille d’Hubert avait compliqué le sauvetage : « Il est un petit peu en surpoids, comme quelques-uns d’entre nous. C’est un tuyau de 40 cm. Donc, quand il avance, il ne peut plus reculer ».



WCVB Channel 5 Boston / YouTube

Une caméra et un tractopelle parmi les moyens déployés pour le sauver

Les pompiers ont percé des trous et inséré une caméra dans l’égout pour localiser Hubert avec précision. Pendant ce temps-là, le personnel de la compagnie de gaz et d’électricité a utilisé un tractopelle pour creuser la terre. Finalement, grâce à leurs efforts coordonnés, ils ont réussi à atteindre le chien et à le faire sortir de son piège.



WCVB Channel 5 Boston / YouTube

C’est un Hubert « heureux d’être dehors », pour citer Brian Alkins des pompiers de Boston, qui a ainsi retrouvé les siens, soulagés. Il se portait très bien malgré la mésaventure qu’il venait de vivre.

Le reportage ci-dessous de WCVB Channel 5 Boston retrace le sauvetage d'Hubert :

