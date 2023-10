Une équipe de football entre sur le terrain avec des chiens dans les bras pour faire passer un message

Les joueurs d’un club espagnol de football sont entrés sur la pelouse en tenant des chiots afin de promouvoir l’adoption. Une première dans un pays où on a enregistré plus de 288 000 abandons de chiens et de chats en 2022 , d’après l’association locale Fundacion Affinity.

La formation rentrante de l’Espanyol de Barcelone comptait non pas 11 individus le weekend dernier, mais 22. Chaque joueur est, en effet, entré sur le terrain accompagné d’un chiot, rapportait So Foot le dimanche 15 octobre.

A l’occasion de son match de championnat d’Espagne de 2e Division contre le Real Valladolid, le club barcelonais a lancé sa campagne « Los pericos no abandonan » (les chiens n’abandonnent pas) pour venir en aide aux canidés des refuges.



Cette initiative a pour but tout d’abord de sensibiliser contre l’abandon et de promouvoir l’adoption. Elle permet également de collecter des dons au profit d’associations locales de protection animale : couvertures, aliments pour animaux… Des points de collecte ont ainsi été mis en place dans les boutiques officielles de l’Espanyol de Barcelone, notamment au stade où évolue l’équipe première et à son centre d’entraînement. C’est ce qu’indique le club dans un communiqué publié le samedi 14 octobre sur son site web.

Les chiens présentés par les joueurs de l’Espanyol sont tous issus de refuges de la région, dont Life 4 Pitbulls, El Club de Kat et ProGolden Barcelona. Certains sont de tout jeunes chiots, tandis que d'autres sont des adultes et des séniors. L'un d'eux est en situation de handicap et se déplace en chariot.

Ils portaient, pour la plupart, l’écharpe spéciale mise en vente par le club à cette occasion et dont l’achat couplé à un don permet d’obtenir une entrée gratuite au prochain match à domicile de l’Espanyol face à Eibar.

Une première en Espagne

Sur Twitter, le club a souligné que cette action était la première du genre dans le pays. Des initiatives similaires avaient été dans d’autres championnats, notamment en Russie et en Roumanie.

« Nos joueurs entrent sur le terrain avec 11 chiots pour leur trouver un foyer. Un chien n’abandonne pas », peut-on lire, par ailleurs, dans le tweet de l’Espanyol de Barcelone.