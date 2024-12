Une dame voyant un Shih Tzu seul dans la rue croit reconnaître celui qui a été volé 4 jours plus tôt dans une voiture et prévient la police

La propriétaire d’un chien sénior a vécu plusieurs jours d’angoisse à cause du vol de l’animal. Celui-ci a dû être terrifié, lui aussi, en se retrouvant tout d’un coup privé de sa famille et de sa maison. La diffusion d’avis de recherche a toutefois eu l’effet escompté.

Un chien qui avait été volé alors qu’il se trouvait à bord du véhicule de sa maîtresse a été retrouvé et restitué à cette dernière 4 jours plus tard, rapportait Atlanta News First le mardi 10 décembre.

Le canidé en question est un Shih Tzu de 11 ans qui répond au nom de Mr. Lagerfeld. Son enlèvement est survenu le vendredi 6 décembre. Ce jour-là, sa propriétaire Lakedra Reed avait rendu visite à son frère sur son lieu de travail à Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis). Elle avait laissé son ami à fourrure à l’intérieur de sa camionnette garée juste devant.



En revenant vers son pick-up, elle a été saisie de stupeur et d’effroi ; quelqu’un venait de briser l’une des vitres du véhicule et d’emporter Mr. Lagerfeld.

Lakedra Reed a cherché son chien partout dans le secteur, sans résultat. La jeune femme et sa famille ont ensuite placardé des affichettes et posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux. La propriétaire du Shih Tzu a également promis une récompense de 1000 dollars (950 euros) à quiconque le lui ramènerait sain et sauf.



Elle était d’autant plus inquiète que son chien est sous traitement pour une maladie oculaire qui est en voie de le rendre borgne. « Je prie pour qu’il revienne à la maison, confiait-elle à Atlanta News First le lundi 9 décembre. C’est un si bon chien. Je l’ai vu grandir comme un enfant, vous savez ? Et c’est le mien ».

Prévenue, la police d’Atlanta a lancé un appel à témoin. D’après l’un de ses officiers, les criminels sévissant dans la ville ciblent les chiens de races pour les revendre. Les statistiques de l’AKC (American Kennel Club) révèlent que le Shih Tzu figure dans le top 5 des races canines victimes de vols aux Etats-Unis.

Mardi, non loin de l’endroit où la disparition s’était produite, une dame travaillant dans une agence de location a repéré un chien seul dans la rue et a pensé reconnaître celui qu’elle avait vu dans les avis de recherche. Elle en a aussitôt informé les forces de l’ordre.

« Dès que je l'ai vu, il a couru vers moi »

« Elle a dit qu'elle l'avait vu ce matin juste devant la fenêtre, et qu'elle l'avait vu boiter, explique Lakedra Reed. Je lui en suis reconnaissante ».

Les retrouvailles ont eu lieu peu après. « Dès que je l'ai vu, il a couru vers moi. Oh mon Dieu... C'était comme s'il était mon enfant », raconte la maîtresse de Mr. Lagerfeld.

Elle pense que le ou les ravisseurs n’ont pas eu d’autre choix que de l’abandonner après la forte médiatisation de cette affaire. Son chien n’avait plus le manteau qu’il portait au moment de son rapt et il lui manquait quelques touffes de poils. En outre, il tremblait et présentait une légère boiterie. Mr. Lagerfeld sera bientôt vu par un vétérinaire, « mais il ira bien », assure Lakedra Reed.