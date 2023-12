Une compagnie aérienne ajoute de délicieuses friandises à sa carte pour les chiens voyageant en cabine

Plus que jamais, les propriétaires souhaitent offrir le meilleur à leurs animaux domestiques et être présents à leurs côtés. En choisissant la compagnie aérienne Vueling, ils ont la possibilité de voyager avec leurs petits chiens et mieux encore, leur offrir une expérience agréable à bord. Cela passe par un siège confortable, mais également un bon goûter.

Amis bipèdes et quadrupèdes, parés pour le décollage ? Le personnel de Vueling, compagnie aérienne espagnole, prend soin de ses passagers durant toute la durée du vol. Et pas de distinction entre les humains et les toutous : tous peuvent bénéficier des collations proposées pendant le trajet.

En partant avec cette entreprise, vous avez peut-être attesté la présence de chiens en cabine. Effectivement, les chiens de moins de 10 kilos ne sont pas contraints de voyager en soute. Ils peuvent s’asseoir à côté de leur maître et profiter des mêmes services que lui.

Un partenariat judicieux

Un repas est proposé aux passagers lors de certains vols. Ils peuvent sélectionner leur plat sur le menu proposé. En plus des recettes habituelles, on retrouve désormais des friandises pour chien sur la carte. Ce sont des barres de poulet et des bouchées de bœuf conçus par la marque Edgard & Cooper. Laquelle a travaillé conjointement avec Vueling pour proposer ces options.

Ces gourmandises sont vendues respectivement pour 3,50 et 5,50 euros, selon Majorca Daily Bulletin. De quoi rendre le trajet plus agréable à nos boules de poils.

Une idée évidente pour la compagnie

Vueling est considérée comme “Pet-Friendly”. C'est-à-dire que les animaux sont les bienvenus dans ses avions, et qu’elle veille à leur bien-être. Accepter les chiens en cabine et intégrer des collations pour eux dans ses menus montre qu'elle prend compte du contexte actuel. En effet, les maîtres souhaitent voyager avec leur animal de compagnie dans de bonnes conditions.

Vueling répond donc à une demande croissante : « Nous essayons de nous diversifier » affirmait un porte-parole. Une initiative certainement très appréciée par les humains et leur quadrupède.

A lire aussi : Une athlète alsacienne revient avec émotion sur sa rencontre avec un chiot perdu au milieu des montagnes (vidéo)

Vueling / Facebook