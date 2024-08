Une chienne sauvée de la rue découvre l'amour d'une famille et passe son temps à guetter le retour de son « papa » quand il s'absente (vidéo)

Zuri est une chienne qui a été sauvée de la rue. Aujourd’hui, elle vit sa meilleure vie au sein d’une famille aimante.

Grâce à cette belle adoption, la boule de poils a même gagné un nouveau frère, Zane.

Contrairement à sa sœur adoptive, le Dobermann partage le quotidien du couple depuis qu’il est chiot. Lorsque ses propriétaires s’absentent, il n’éprouve aucune anxiété et dort paisiblement.

Toutefois, Zuri a plus de mal à supporter les départs de son adoptant, et attend toujours son retour avec impatience.

© @zanethedoberman / TikTok (capture d'écran)

Zuri regarde par la fenêtre

Dans une vidéo publiée sur TikTok le 11 juin par l’utilisateur @zanethedoberman et relayée par Newsweek, on peut voir la chienne installée dans le canapé, les yeux rivés vers l’extérieur. Alors que Zane continue de savourer paisiblement sa sieste comme si de rien n’était parce qu’il est habitué depuis son plus jeune âge, Zuri a hâte que son « père adoptif » revienne et affiche un air tristounet.

Depuis sa mise en ligne, le clip a été vu plus de 749 000 fois et a reçu près de 45 000 mentions « j’aime ». « Les chiens sauvés s’accrochent aux bons côtés de leur vie, parce qu’ils savent ce que cela fait d’en être privé », commente une internaute.

« Nous avons sauvé un Husky cette année. Nous l’avons depuis un peu plus de 2 mois. Mon cœur se brise quand je l’entends et le regarde via la caméra lorsque nous partons. Il apprend lentement que nous revenons toujours, mais c’est difficile », témoigne l’un des utilisateurs du réseau social.

Souvent, un chien a tendance à suivre son nouveau propriétaire partout et ne sait pas rester seul durant les premières semaines suivant son adoption. Avec le temps, l’amour et une éducation de qualité, il apprend à se détendre. Nous sommes certains que Zuri finira par trouver la même paix qui habite son compagnon Zane !