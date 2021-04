Une chienne rend quotidiennement visite à sa voisine âgée et seule, avec qui elle est devenue amie (vidéo)

Certaines grandes amitiés sont nées contre toute attente lors du confinement, un an plus tôt. Crimson, une chienne très affectueuse, s’est rapprochée de sa voisine esseulée, Susan. Quasiment chaque jour, l’animal attend sa nouvelle amie à côté de la clôture séparant les 2 terrains.

« Elle aime les gens plus qu’elle n’aime les autres chiens », a affirmé Kyndra Pickens à The Dodo. La propriétaire de Crimson a été touchée par la tendre relation que son compagnon à 4 pattes a tissée avec la voisine, une femme âgée qui vit seule. Tout a commencé en 2020, lors du confinement. À partir de ce moment-là, Crimson a étrangement passé plus de temps que d’habitude dans le jardin. Kyndra a découvert que le canidé rejoignait Susan auprès de la clôture, pour recevoir des caresses.

© Kyndra Pickens

La chienne apporte un moment de réconfort à la voisine

Pour contrer la solitude, la vieille femme a trouvé du réconfort auprès de la chienne extrêmement amicale. La vidéo publiée par Rumble Viral sur Youtube, montre Crimson allongée dans l’herbe en train de se faire caresser par Susan. Cette dernière tend le bras à travers un trou situé dans la palissade. « Nous parlons avec Susan quand nous sommes dehors et nous savons qu’elle vit seule, a expliqué la propriétaire, donc ça nous fait du bien qu’elle ait un petit rayon de lumière dans sa journée avec Crimson. »

Le quadrupède témoigne une certaine déception lorsqu’un rendez-vous n’a pas lieu, il se révèle très attaché à sa routine avec Susan. Cette belle histoire nous rappelle à quel point le chien est incontestablement le meilleur ami de l’homme !