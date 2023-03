Une chienne réactive suscite l’inquiétude de sa maîtresse, prête à tout pour apaiser ses tourments (vidéo)

Lottie était la plus heureuse des femmes lorsqu’elle a appris que Bess allait rejoindre son foyer. Cette Berger Allemand croisée de 4 mois, originaire de Roumanie, s’apprêtait à démarrer une nouvelle vie à ses côtés en 2021, rapporte PetHelpful.

Pour s’assurer que son arrivée se passe de la meilleure façon possible, Lottie a tenu à être prête. Elle a fait l’acquisition d’un livre sur l’éducation des chiots, et est entrée en contact avec un comportementaliste canin. Elle ignorait beaucoup de choses sur le passé de Bess, et a voulu mettre toutes les chances de son côté.

@gsdbess / TikTok

Des débuts difficiles

Rapidement, Lottie s’est rendu compte que les craintes de la Berger Allemand étaient pires que ce qu’elle imaginait. « Je croyais avoir fait tout ce qu’il fallait, mais malheureusement, elle restait très réactive. C’était très difficile pendant plusieurs mois. Elle n’arrêtait pas d’aboyer dès qu’elle voyait d’autres chiens, des chats, des gens, ou des voitures. Elle avait peur de tout », explique-t-elle sur TikTok.

@gsdbess / TikTok

Elle poursuit : « Cela me brise le cœur de l’admettre, mais pendant un certain temps, j’ai réellement envisagé de la ramener au refuge. Elle n’était pas la chienne dont j’avais rêvé, mais cela aurait été beaucoup trop facile ».

Un regain d’espoir

Au lieu de s’apitoyer sur son sort, Lottie a décidé de reprendre confiance en l’avenir. Elle s’est « mise au travail pour de bon » en compagnie d’un comportementaliste et de 2 éducateurs canins. Bien que cela lui ait coûté de l’argent et beaucoup de temps, la jeune femme ne regrette rien.

@gsdbess / TikTok

« Je suis responsable de Bess, et je savais que je lui devais bien cela. Aujourd’hui, les choses ne sont pas encore parfaites, mais je suis persuadée que nous allons vers le droit chemin », a-t-elle ajouté.

Bess n’est pas encore complètement apaisée, il lui reste une longue route à parcourir, mais elle a la chance de pouvoir le faire aux côtés d’une maîtresse dévouée. Cette dernière a partagé leur récit sur TikTok, et ce sont des centaines de milliers d’internautes qui en ont été séduits.

« Je te remercie de ne pas l’avoir laissée tomber » ; « On n’a pas le chien qu’on veut, on a le chien dont on a besoin » ; « À la fin, vous serez fière de vos efforts » a-t-on pu lire parmi les commentaires de la publication.

La morale de l’histoire de Lottie et Bess est qu’il ne faut jamais abandonner. La plus belle récompense, c’est de voir le bonheur dans les yeux de son animal. Aujourd’hui, la jeune femme poursuit son chemin aux côtés de son « âme sœur », et son espoir est plus fort que jamais.

@gsdbess / TikTok