Une chienne malade, âgée de 17 ans, destinée à l'euthanasie guérit soudainement pour le plus grand bonheur de sa famille (vidéo)

Depuis plusieurs jours, Luna, une chienne âgée de 17 ans, ne mangeait plus et ne pouvait plus tenir debout. Après un séjour chez le vétérinaire sans amélioration, ses propriétaires ont dû se résoudre à l’inévitable : le mieux pour la petite chienne était l’euthanasie pour lui éviter de souffrir davantage. Alors que sa famille se préparait à lui dire adieu, Luna a eu un sursaut de vie et a fait comprendre à tout le monde qu’elle n’était pas encore prête à traverser le pont de l’arc-en-ciel.