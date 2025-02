Une chienne feint d’avoir besoin de sortir alors qu’elle a une toute autre idée en tête (vidéo)

Rheia est une Rottweiler bien élevée qui sait se faire comprendre, racontait Newsweek. Elle demande par exemple à sortir en grattant la porte ou en aboyant lorsqu’elle souhaite aller faire ses besoins à l’extérieur. Ce jour-là, son propriétaire, qui partage le quotidien de sa chienne sur le compte TikTok « @rheiarottie », a cru que sa chienne avait un besoin pressant. Quelques minutes plus tard, il a compris que Rheia était dérangée par la présence inhabituelle d’un élément dans le ciel.

Le « plan » de Rheia

L’idée de Rheia était tout simplement d’aboyer après la lune. Lorsque son maître a été alerté par les aboiements, il a compris que sa chienne n’avait aucun besoin pressant et était en train d’aboyer sur la lune qui se trouvait dans le ciel.

Le comportement de la chienne était tout à fait sérieux, et elle ne semblait pas prendre la mesure de l’absence totale de danger de cet astre de la nuit. Selon son propriétaire, elle était dans une posture d’affrontement et ne semblait pas résolue à lâcher l’affaire.

Une habitude selon son propriétaire

Ce comportement n’est visiblement pas une anomalie chez Rheia. Elle sort régulièrement pour manifester son mécontentement à l’égard de certains éléments. Le propriétaire de la chienne expliquait : « Elle demande toujours à sortir quand elle en a besoin et parfois, nous nous asseyons dans le salon et nous l’entendons aboyer après quelque chose. Parfois, c’est la lune et parfois le soleil ».

Selon certains spécialistes, cette attitude est tout à fait normale et plutôt fréquente. Si certains pensent que la fascination pour la lune aurait un lien avec les loups, il est plus probable que ce soit une anxiété qui s’exprime à ce moment-là chez le chien. L’attitude du maître doit alors se vouloir rassurante et apaisante de cette peur qui n’a pas de raison d’être.

Des internautes en recherche d’explications

La vidéo postée par l’utilisateur a été visionnée plus de 25 000 fois. Les internautes ont tenté de trouver des raisons à la réaction de Rheia. Un utilisateur a supposé que la chienne gardait sa maison, ou encore qu’elle voulait « cette très grosse boule là-haut », un autre avançait avec humour : « Comment cette lune ose-t-elle être dans le ciel et la déranger ? ».

Beaucoup d’utilisateurs affirment que leurs chiens font de même dès lors que la lune apparaît dans le ciel.