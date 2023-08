Une chienne enceinte épuisée par l'errance a droit à une séance de spa 5 étoiles chez sa mère d'accueil

Une chienne sur le point d’accoucher et à bout de forces avait grand besoin d’attention et de réconfort. Elle les a trouvés auprès d’une bénévole qui a tout mis en œuvre pour lui offrir le meilleur des accueils.

Carter Cifelli habite Raleigh, dans l’Etat de la Caroline du Nord (Etats-Unis), où elle intervient régulièrement en tant que mère d’accueil bénévole pour des chiens en difficulté.

Récemment, c’est à une Pitbull errante qui avait grand besoin d’aide qu’elle a offert l’hospitalité. La chienne était « enceinte, épuisée et sale », raconte la jeune femme à The Dodo. Poppy était également affamée, maigre et elle toussait. « Où qu’elle ait pu vivre auparavant, elle ne recevait manifestement pas le soin nécessaire », poursuit Carter Cifelli.



En très peu de temps, la chienne a accordé toute sa confiance à sa bienfaitrice et lui a fait découvrir son doux tempérament. « Elle remue la queue et adore qu’on lui parle avec douceur », dit la bénévole à ce propos.

Poppy était reconnaissante de disposer « d’un endroit propre et sûr », où elle pouvait élever ses petits à naître. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas tardé à arriver.

2 jours après avoir été prise en charge par Carter Cifelli, la chienne a accouché de 7 adorables chiots en bonne santé. La mise bas a été plutôt rapide et Poppy l’a gérée à la perfection. Ce n’était clairement pas sa première portée.

Quelques semaines plus tard, quand les chiots ont commencé à gagner en autonomie, leur maman a enfin eu droit à son premier véritable bain. Carter Cifelli ne voulait toutefois pas d’un simple lavage pour sa nouvelle amie ; elle a décidé de lui offrir une séance de spa à la maison.



« Le sentiment le plus doux au monde »

Poppy a ainsi profité d’un bain au lait et aux pétales de fleurs. La bénévole savait que la chienne allait apprécier ce traitement, elle qui adorait être nettoyée et manipulée pendant qu’elle s’occupait de ses chiots.



La Pitbull était tout aussi ravie de découvrir la douceur de sa cape de bain, puis des massages de coussinets à l’huile de coco.



Pour couronner le tout, Carter Cifelli lui a servi un savoureux bouillon de poulet dans une coupe à champagne, « parce que c’est une femme chic ».

Par la suite, tous les chiots de Poppy ont été adoptés. La maman Pitbull a, elle aussi, rejoint sa famille pour toujours. Carter Cifelli reçoit régulièrement des nouvelles de ses anciens protégés qu’elle sait heureux et entre de bonnes mains. Pour elle, « c'est le sentiment le plus doux au monde ».