Une chienne découverte seule dans un parc après avoir été blessée au couteau et brûlée reprend goût à la vie après des semaines de soins

Butterfly a non seulement survécu aux actes de cruauté dont elle a été victime, mais elle a, en plus, pris un nouveau départ dans la vie récemment. Une résurrection que cette chienne doit à une équipe de bénévoles dévoués.

Une chienne découverte meurtrie tant physiquement que moralement a réussi à remonter la pente grâce à l’association l’ayant recueillie et prise en charge, rapportait CBS News.

Butterfly errait seule et sans le moindre espoir de s’en sortir dans un parc du Colorado (Etats-Unis), le corps mis à mal et l’âme brisée par la cruauté. Elle présentait de multiples blessures, des lésions vraisemblablement occasionnées par des coups de couteau. La chienne souffrait également de graves brûlures et de maigreur extrême.

La douleur, la peur et la solitude rendaient son quotidien infernal jusqu’à l’intervention de l’équipe de Foothills Animal Shelter, un refuge basé dans la ville de Golden.

Butterfly a subi une série de greffes de peau et suivi des traitements contre les brûlures. Elle a également été opérée à plusieurs reprises. Ses bienfaiteurs l’ont aussi soignée sur le plan moral, lui apportant un soutien et un réconfort permanents pour l’aider à surmonter ses traumatismes.



Butterfly prend son envol ; elle a été adoptée !

Leur travail a fini par porter ses fruits. « Comprenant qu’elle était en sécurité sous nos soins, Butterfly a commencé à guérir », peut-on effectivement lire sur la page Facebook de Foothills Animal Shelter.

La chienne a ensuite été confiée à une famille d’accueil, chez laquelle elle a poursuivi sa convalescence pendant 10 semaines. Un séjour qu’elle a clos de fort belle manière, puisqu’elle a trouvé un foyer aimant pour toujours. La merveilleuse nouvelle de son adoption a également été annoncée dans la publication Facebook de Foothills Animal Shelter.

Les bénévoles qui ont sauvé Butterfly ignorent tout de son douloureux passé, mais ils savent que son présent et son futur ne sont faits que d’espoir et de bonheur. Ils peuvent être fiers d’y avoir contribué par leur dur labeur et leur bienveillance.

