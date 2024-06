Une chienne de thérapie en fugue est emmenée par une automobiliste, sa propriétaire autiste parvient à retrouver cette femme grâce à une chaîne TV et découvre ses étonnantes motivations

Bella est importante à plus d’un titre pour son humaine, à laquelle elle tient compagnie et apporte un grand réconfort. Cette chienne de thérapie voulait s’offrir une petite escapade en creusant sous la clôture, mais c’était sans compter une automobiliste l’ayant vue seule devant la maison de sa famille. Les recherches ont été engagées dès lors…

Une chienne de thérapie a été ramenée saine et sauvé auprès de sa jeune maîtresse autiste 3 jours après sa disparition, rapportait FOX 5 Washington DC le dimanche 2 juin.

Les symptômes de l’autisme dont est atteinte Maddie, 19 ans, sont considérablement apaisés par la présence de son amie Bella, croisée Bichon à poil frisé de 2 ans. Sa compagnie lui est donc essentielle à plus d’un égard. La famille habite le quartier d’Asheford Court à Washington DC aux Etats-Unis.



FOX 5 Washington DC

Le jeudi 30 mai, peu avant 16 heures locales, la chienne s’était mise à creuser un trou sous la clôture avant de s’aventurer dehors par ce biais. C’est ce que révélait une première caméra de surveillance braquée sur le jardin.



FOX 5 Washington DC

Une autre, qui filmait l’extérieur de la propriété, montrait un voiture blanche s’arrêter devant cette dernière, puis la conductrice en descendre pour se saisir de Bella et repartir avec.



FOX 5 Washington DC

La soudaine absence de la chienne et les interrogations autour de son sort ont plongé Maddie et ses proches dans l’angoisse. Leur appel à témoins a immédiatement été relayé par les médias locaux, dont FOX 5 Washington DC et son journaliste Shomari Stone, et la police en a été informée.

« Elle est venue chez moi et m’a tout dit »

Maddie restait sans nouvelles de Bella jusqu’au dimanche matin. D’après FOX 5, une femme ayant vu le reportage a contacté les forces de l’ordre et Shomari Stone. Cette personne serait celle qui avait emmené la chienne et l’a elle-même restituée à sa maîtresse.



FOX 5 Washington DC

« J’étais surprise qu’elle soit venue chez moi et m’ait tout dit, confie cette dernière après les retrouvailles. Je voudrais aussi remercier FOX 5 de m’avoir aidée. »

La dame en question avait donc soit agi en pensant bien faire, croyant secourir une chienne seule, soit été prise de remords après avoir réalisé à quel point la chienne à la robe noire était importante pour Maddie.

Quoi qu’il en soit, Bella est de retour chez sa famille, et c’est ce qui compte vraiment.

FOX 5 Washington DC