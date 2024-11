Une chienne de refuge dont le portrait figurait sur des boîtes de pizzas fête son adoption après 957 jours d'attente

Le rêve de Bagheera a été exaucé. Cette chienne a enfin rejoint sa maison pour toujours après avoir passé plus de 900 jours au refuge. Le personnel et les propriétaires d’une pizzéria locale ont tout fait pour l’y aider.

Elle n’en a peut-être pas l’air avec son pelage bringé et court, mais du sang de Chien de montagne des Pyrénées coule dans les veines de Bagheera. Cette chienne croisée de 4 ans, au sourire et à la bonne humeur communicatifs, attendait ce moment depuis près de 3 ans. 957 jours très exactement. Elle a été adoptée et tous ses amis ont fêté cet évènement le mercredi 6 novembre, rapportait WABI.



La joyeuse cérémonie a eu lieu au refuge de la Bangor Humane Society dans le Maine (Etats-Unis), où Bagheera était arrivée « en tant que chienne errante à l’âge d’un an », explique Kathryn Ravenscraft, responsable au sein de l’association.

C’est une bien belle revanche sur le sort pour cette chienne qui avait été très patiente et connu une adoption ratée. Elle avait, en effet, été ramenée au refuge en raison d’un problème comportemental, de la protection de ressources en l’occurrence.

Chez les chiens, la protection de ressources correspond à une attitude agressive affichée lorsqu’ils éprouvent le besoin de protéger de la nourriture, un objet (jouet…) ou quoi que ce soit qui ait de la valeur à leurs yeux.

« Faire passer le message et aider »

L’équipe de Bangor Humane Society avait aidé Bagheera à travailler sur cet aspect et ses progrès étaient encourageants.

Parallèlement, différentes initiatives avaient été entreprises pour augmenter ses chances de trouver une famille aimante. L’une d’elles est venue d’un couple local de restaurateurs. Il s’agit de Lisa et Hugh Palcic, propriétaires de la pizzéria Zeppa’s Pizza. Le nom de l’établissement est d’ailleurs inspiré de celui de leur Berger Australien, adopté dans un refuge lui aussi.

Ils ont eu l’idée de faire apparaître la photo et la description de Bagheera sur leurs boîtes de pizzas. Ils ont également promis un chèque-cadeau de 150 dollars à son adoptant. « C'était notre façon d'essayer de faire passer le message et d'aider », dit Hugh Palcic.

« Réconfortant de savoir qu’elle est au bon endroit »

Le récit de la chienne a attiré l’attention de Kreg Ettenger et de sa femme, qui habitent la commune rurale voisine de Holden. Pourtant, leur intention n’était pas d’adopter un chien au départ, mais plutôt un chat après le décès de leur ami félin. Au refuge, ils sont tombés sous le charme de Bagheera, dont ils connaissaient « le nom et l’histoire », d’après son nouveau maître. L’adoption a été officialisée fin octobre.

Les Ettenger étaient évidemment aux côtés de la croisée Patou lors de la fête d’hier, en compagnie du personnel du refuge et des Palcic notamment.

« C’est un dénouement réconfortant pour Bagheera, de savoir qu’elle est au bon endroit avec quelqu’un qui va s’assurer qu’elle obtienne ce dont elle a besoin », conclut l’association.