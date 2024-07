Une chienne coincée 6 mètres sous terre "hurle comme Scooby-Doo" au moment où un drone la localise après plusieurs heures de recherche

Une chienne s’étant retrouvée prise au piège au fond d’un puits a été retrouvée grâce à un drone, rapportait la BBC le jeudi 4 juillet.

Piper, femelle Dogue Allemand de 44 kilogrammes, avait disparu mercredi soir de la ferme familiale située à Colston Bassett dans le Nottinghamshire (Angleterre). Les canidés de la famille avaient l’habitude de s’aventurer autour de la propriété, mais ils ne s’éloignaient jamais et finissaient toujours par revenir.



Drone To Home / Facebook

Son maître Paul Ross et la femme de celui-ci l’ont cherchée partout en vain, puis ont demandé l’aide de Phil James. Celui-ci est pilote de drone et fondateur de Drone to Home, association spécialisée dans la recherche d’animaux disparus. Celle-là même qui avait aidé à retrouver Molly, chienne aveugle disparue pendant 3 jours, et Ulysse, son congénère perdu dans les bois pendant 12 jours.

« C’était presque comique »

Phil James venait tout juste de secourir un cheval quand il a été contacté par le couple. Il est arrivé sur les lieux peu après et a tout de suite commencé à ratisser la zone avec son quadrirotor commandé à distance et équipé d’une caméra infrarouge.

Après un long survol s’étant avéré infructueux, le pilote était sur le point d’interrompre sa quête pour la reprendre le lendemain matin quand son drone a repéré une source de chaleur dans un boisé près de la ferme. Phil James et Paul Ross se sont rendus à l’endroit indiqué, puis le premier a « entendu un hurlement ressemblant quasiment à celui de Scooby-Doo. C’était presque comique ».

Cet appel au secours désespéré provenait d’un puits de 6 mètres de profondeur. La chienne était debout sur ses pattes arrière au fond de la cavité où elle avait de l’eau jusqu’à la poitrine. Sa grande taille lui avait sauvé la vie ; un chien plus petit s’y serait noyé.



Drone To Home / Facebook

Reconnaissant envers le pilote de drone qui « n’allait pas abandonner »

Sécurisé par une corde, Paul Ross est descendu dans le puits pour récupérer Piper et tous 2 ont été remontés à la surface en toute sécurité.

La chienne a pu rentrer chez elle pour se reposer et se remettre de sa mésaventure. Son maître a chaleureusement remercié Phil James qui « n’allait tout simplement pas abandonner », dit-il. Il a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu le couple et lui ont proposé un coup de main : « Toute la communauté, les voisins, les gens du village, des personnes que je n'avais pas vues depuis des mois, nous souhaitaient bonne chance et venaient nous aider. Nous avons eu tellement de chance de l'avoir trouvée ».