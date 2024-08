Une chienne Berger Allemand adoptée dans un refuge décide d'adopter le chaton découvert sous le capot de la voiture de sa maîtresse (vidéo)

C’est bien connu, les chats se cachent souvent sous les capots des voitures pour se cacher et pour trouver un peu de chaleur, ce qui les met dans des situations potentiellement dangereuses. C’est ce qui est récemment arrivé à un chaton errant, mais dernier a eu la chance ; il a été découvert à temps et par une famille extrêmement bienveillante, comprenant une chienne appelée Nina.

La femelle Berger Allemand s’est tout de suite prise d’affection pour le jeune minet, que ses maîtres ont décidé d’adopter. La chienne était aux anges. Elle s’est mise à se montrer très douce et protectrice à son égard, le traitant comme son chiot. Le chaton s’est rapidement attaché à elle à son tour et en quelques jours, tous 2 sont devenus inséparables.

Une vidéo partagée sur TikTok le 18 août 2024 et relayée par PetHelpful montre à quel point la chienne et le chaton s’adorent. La voici :

Une joyeuse famille qui s’est agrandie

Nina partage d’ailleurs la vedette de ce compte TikTok intitulé « @floofdoge90 » avec l’autre membre canin de la famille, une Chienne de montagne des Pyrénées.



@floofdoge90 / TikTok

La maisonnée s’est donc agrandie avec l’arrivée du chaton, qui s’est avéré être une femelle. Cette autre vidéo ci-dessous permet de faire plus ample connaissance avec la petite créature. On y apprend également que ses adoptants s’étaient fait la promesse de n’accueillir aucun autre animal avant sa découverte, mais ils n’ont évidemment pas pu résister à son adorable bouille. Nina non plus…

