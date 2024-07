Une chienne attendant sa chance au refuge depuis 3 ans sauve la vie d’un congénère grâce à un don de sang

Une chienne de refuge appelée Kyara a eu droit à une visite très spéciale et à un cadeau le lundi 15 juillet. Les maîtres d’un autre canidé, dont elle venait de sauver la vie, sont venus lui témoigner sa gratitude en lui offrant un os à mâcher. C’est, en effet, grâce au don de sang de Kyara que leur ami à 4 pattes, opéré en urgence, est toujours parmi eux, rapportait Franceinfo.

Agée de 6 ans, cette croisée Dogue a passé la moitié de sa vie au refuge de la SPA de Strasbourg. Elle était, en effet, arrivée dans cette structure d’accueil en 2021.

A son statut d’un des plus anciens résidents de l’établissement s’est ajouté celui d’héroïne en fin de semaine dernière, quand l’association alsacienne a reçu une sollicitation urgente de la part de la clinique vétérinaire locale Agoravet. Cette dernière venait, en effet, d’admettre un chien qui faisait une hémorragie et avait désespérément besoin de sang.



SPA de Strasbourg / Facebook

En ce vendredi 12 juillet à la mi-journée, c’est Catherine Bronner, en charge de la communication et des maltraitances à la SPA strasbourgeoise, qui répondait à l’appel de la clinique. « Ils m'ont donné son poids, son âge, la quantité de sang qu'il fallait pour éventuellement songer à un don de sang, raconte-t-elle. J'ai immédiatement pensé à Kyara ».

L’attente d’une famille aimante pour Kyara

Un choix d’autant plus judicieux que Kyara et le patient canin ont le même groupe sanguin. Le prélèvement de sang a donc été rapidement effectué sur la brave pensionnaire du refuge et le précieux fluide a permis de sauver la vie de son congénère malade.

Les propriétaires du chien receveur pouvaient enfin souffler et retrouver le sourire. Ils l’ont d’ailleurs affiché en rencontrant Kyara à la SPA de Strasbourg et en lui offrant son os, qu’elle avait amplement mérité et a pris tout le temps de mâchouiller dans son box. Elle espère d’ailleurs quitter celui-ci très bientôt.

Au refuge, tout le monde souhaite effectivement voir cette chienne au grand cœur trouver une famille aimante pour toujours. Ce serait une juste récompense pour sa patience et son noble geste.