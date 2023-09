Dans le monde des films et des dessins animés, les chats et les chiens sont souvent dépeints comme les pires ennemis, se lançant dans des batailles comiques et sans fin. Cependant, la réalité est souvent bien différente, et de nombreuses amitiés sincères et touchantes se forment entre ces 2 espèces. Un exemple touchant de cette tendre amitié a récemment ému des milliers d'internautes : l'histoire de Penny et Tangy, 2 adorables créatures à 4 pattes.