Une chienne abandonnée sur le bord de la route, car malade, obtient une deuxième chance grâce aux soins prodigués par des bénévoles

Abandonnée, malade, très maigre et ne pouvant se déplacer, une chienne a été prise en charge par un habitant, puis par l’équipe d’une association thaïlandaise. Sa transformation est spectaculaire.

A Mueang, dans la province de Kamphaeng Phet en Thaïlande, une chienne a été abandonnée par son propriétaire. Ce dernier n’en voulait plus car elle était très malade, rapporte I Love My Dog So Much. Alors qu’elle avait plus que jamais besoin de son maître, il avait choisi de se séparer d’elle et de la laisser livrée à elle-même.

Une personne s’en est aperçue et a commencé à lui donner de la nourriture et de l’eau. La chienne était devenue trop faible pour marcher et se tenait à peine sur ses pattes. Elle passait ses journées couchée par terre. L’habitant qui tentait de l’aider a contacté une association locale. En attendant l’arrivée des bénévoles, il l’a emmenée à l’abri et a continué d’en prendre soin.

Prise en charge au refuge, la chienne a reçu le nom de Moo Grill. Après un examen vétérinaire complet, elle a entamé son long chemin vers la guérison.

Hormis son faible poids, elle ne souffrait de rien d’incurable. Même cette façon qu’elle a de pencher la tête à cause d’un spasme nerveux n’affecte en rien sa qualité de vie.

Grâce aux soins, à l’alimentation et à l’attention que lui offrent les bénévoles au quotidien, la brave Moo Grill reprend des forces, s’améliore de jour en jour et s’est même remise à marcher normalement, comme on peut le constater dans la vidéo de son sauvetage ci-dessous. On l’y voit aussi sautiller et jouer avec l’une des personnes qui s’occupent d’elle au refuge.

Une fois totalement rétablie, ses sauveurs pourront lui chercher une nouvelle famille aimante.

