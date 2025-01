Une chienne abandonnée par sa famille cherchait constamment un endroit pour être en sécurité jusqu’à ce que son rêve se réalise

Du haut de ses 80 ans, Jeanne Weigum continue de venir en aide aux chiens dans le besoin. Lorsqu’elle a fait la rencontre de Lola, une chienne abandonnée par sa famille, elle a d’abord veillé sur elle du mieux qu’elle le pouvait. Très attachée à l’animal, elle a finalement cherché comment lui offrir une meilleure vie.

La pauvre chienne a été abandonnée par les personnes en qui elle avait confiance : les membres de sa propre famille. Elle errait donc dans son petit village, comme l’a rapporté Jeanne. Rudy Little Shield, bénévole pour un refuge animalier local, avait déjà vu la boule de poils auparavant : « Je connaissais la famille de Lola, mais ils ont fini par déménager. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonnée, je savais juste qu'elle n'avait personne. Elle courait toujours dans tous les sens, je ne pense pas qu'elle soit restée quelque part », racontait-elle à Pioneer Press.

Une situation difficile

La chienne n’avait nulle part où aller ni personne sur qui compter. D’autant plus qu’elle a fini par se retrouver enceinte, comme l’a rapporté Jeanne. À partir de ce moment, Lola a été vue ici et là chez plusieurs voisins. Elle cherchait un endroit pour mettre bas et a finalement accouché dehors. En découvrant cela, Rudy a apporté une niche à la petite famille pour qu’elle puisse s’abriter et se sentir un peu plus en sécurité.

Quelques jours après seulement, Lola a encore été aperçue sur le porche d’une personne et cette fois, Rudy a remué ciel et terre pour lui trouver une place dans un refuge. Jeanne a pris le relais et a offert un foyer provisoire aux toutous. Lola, dont la vie avait été assez chaotique ces derniers temps, a commencé à se métamorphoser entre les bonnes mains de l’octogénaire.

« Regardez comme elle est heureuse »

Cette dernière a expliqué que sa protégée avait pris du poids et que son pelage s’était embelli, signe de bonne santé. Lola a rejoint une seconde famille d’accueil, chez Katie Holmes, où sa réhabilitation s’est poursuivie : « Sa famille d’accueil travaillera sur la socialisation et la désensibilisation aux événements effrayants du passé », indiquait Jeanne.

Quand Lola sera prête, elle pourra refaire sa vie au sein de sa maison définitive. En attendant, elle est extrêmement bien entourée. Ses petits, quant à eux, ont déjà presque tous trouvé leur famille pour la vie !