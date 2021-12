Une chienne à 3 pattes recueillie par une association reçoit son cadeau de Noël à l'avance

© Blue Cross / SWNS

Roo pourra fêter Noël au sein d’une nouvelle famille. Cette chienne à 3 pattes vient, en effet, d’être adoptée après un séjour en refuge, puis en famille d’accueil. Malgré son handicap, rien n’arrête cette jeune Whippet qui déborde d’énergie et de tendresse.

Roo avait connu un départ difficile dans la vie, mais des bénévoles se sont mobilisés pour la mettre sur la bonne voie et avoir toutes les chances de son côté. Venue au monde avec une patte avant en mois, cette femelle Whippet vit aujourd’hui à 100 à l’heure. Elle vient tout juste de rejoindre sa nouvelle famille, comme le rapportait Metro ce dimanche 5 décembre.



Blue Cross / SWNS

Roo n’avait même pas 2 mois quand ses anciens maîtres avaient décidé de se séparer d’elle, l’amenant au refuge de l’association britannique Blue Cross. Elle avait ensuite été confiée à une famille d’accueil, qui en a parfaitement pris soin et l’a préparée pour l’étape suivante : l’adoption.

Celle-ci a eu lieu juste à temps pour lui permettre de fêter son tout premier Noël dans une maison bien à elle. Roo a été adoptée par Amanda et Steve Hofford, qui vivent dans le Hampshire dans le Sud de l’Angleterre.



Blue Cross / SWNS

« Nous n'avions jamais été sans chien depuis 34 ans », dit sa nouvelle propriétaire, qui ajoute que les 6 précédents chiens du couple étaient tous issus de refuges. « En adopter un à nouveau était donc une évidence », poursuit-elle. Amanda Hofford raconte qu’elle et son mari avaient repéré la chienne sur le site de Blue Cross et l’avaient trouvée « absolument adorable ».

« Nous oublions souvent qu’il lui manque une patte. Cela n’a jamais été un problème »

Roo n’a pas mis longtemps à trouver ses marques dans son nouveau foyer. Elle est rapidement devenue un membre de la famille à part entière, avec son caractère très agréable et sociable. « Tous ceux qu’elle rencontre et accueille tombent amoureux d’elle », indique sa maîtresse.



Blue Cross / SWNS

Décrite comme « drôle, curieuse, aimante et pleine de vie », la chienne à 3 pattes n’est pas du tout freinée par son handicap. Elle court partout, monte et descend les escaliers à toute vitesse et fait tout ce que peut faire un chien possédant tous ses membres.

« Rien ne l’arrête. Nous oublions souvent qu’il lui manque une patte. Cela n’a jamais été un problème », conclut Amanda Hofford. C’est donc Noël avant l’heure pour Roo, mais aussi pour sa nouvelle famille. Chacune est un merveilleux cadeau pour l’autre.

Blue Cross / SWNS