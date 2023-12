Une cellule « bien-être animal » ouverte au sein de la Direction régionale de l’Environnement pour mettre un terme à la souffrance des animaux

Comment protéger les chats et les chiens, surtout lorsqu’ils sont errants ? Les autorités compétentes tentent de trouver des solutions et ont finalement opté pour l’ouverture d’une nouvelle cellule dédiée au bien-être animal.

Depuis le 22 novembre dernier, le Conseil des ministres s’est mis d’accord sur l’ouverture d’une nouvelle cellule nommée « bien-être animal » au sein de la Direction régionale de l’Environnement (DIREN). Comme son nom l’indique, elle veillera à la mise en place de missions de protection et autres dispositifs pour lutter contre la maltraitance animale.

En général, ces questions de bien-être sont confiées aux membres de la Direction de la biosécurité (DBS). Laquelle déléguera maintenant des tâches à la DIREN.

Stériliser pour limiter la misère animale

L’une des plus grosses préoccupations évoquées lors du conseil concernait la prolifération massive des chiens et des chats errants. Laquelle peut porter atteinte à la sérénité des habitants, voire représenter un danger pour ces derniers ainsi que pour la biodiversité. La Polynésie Française, par exemple, est grandement confrontée à cette problématique. Cela impacte la population et le tourisme local.

De plus, ces animaux tentent de survivre difficilement dans la nature. Ils n’ont souvent pas les ressources pour combler leurs besoins vitaux. Beaucoup tombent malades, souffrent de malnutrition, sont méprisés… Pour toutes ces raisons et d’autres, la DIREN prévoit des campagnes de stérilisation menées par des associations partenaires, comme le mentionnait Polynésie La 1ère.

Informer pour mieux prendre en charge

En plus de ces opérations, la DIREN se chargera de faire de la prévention et de sensibiliser le public ainsi que diverses institutions au bien-être animal. Elle se positionnera en tant que référente pour les questions sur la protection animale et la bonne prise en charge des chiens et chats.

Des effectifs devraient être recrutés prochainement pour mener à bien ces missions.