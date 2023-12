Une association suit une insaisissable chienne errante pendant des semaines et apprend qu'elle est en fugue depuis 6 ans

Joie de courte durée pour les bénévoles qui pensaient contribuer aux retrouvailles d’une chienne perdue depuis des années et sa famille. Ils ont, en effet, appris que cette dernière n’était plus en mesure de la reprendre, mais ils n’ont pas l’intention de baisser les bras.

Une chienne séniore signalée disparue plus de 6 années plus tôt a été retrouvé à quelques kilomètres du lieu où elle habitait, rapportait la BBC.

L’animal en question répond au nom de Rose. Il s’agit d’une femelle Patterdale Terrier âgée de 12 ans. Elle errait à Crawley Down, dans le Sussex (Angleterre), où elle a été aperçue en novembre 2023.



Lost Dog Recovery UK South / Facebook

Ceux qui l’ont repérée ont contacté Lost Dog Recovery UK South, un groupe de bénévoles qui tentent de retrouver des chiens perdus, à son sujet. Ils se sont tout de suite mis au travail, installant notamment une caméra et une cage-piège. A l’intérieur de cette dernière, ils ont placé du poulet rôti dans l’espoir d’y attirer Rose.

Leur stratégie s’est avérée payante. Alléchée par l’odeur de « l’appât », la chienne affamée a pénétré dans la cage et s’y est laissé enfermer le samedi 10 décembre.

Ses bienfaiteurs ont ensuite fait leur petite enquête et ont été stupéfaits d’apprendre que sa disparition avait été signalée en mars 2017. Rose s’était échappée le lendemain de son adoption à Ashurst Wood, à moins de 10 kilomètres de là.

La joie, puis la déception

L’équipe de Lost Dog Recovery UK South a donc pu contacter ses adoptants, mais elle n’a pas reçu la réponse qu’elle espérait. La famille lui a, en effet, expliqué qu’elle avait déménagé entretemps et qu’elle n’était plus en mesure de la récupérer.

Les bénévoles sont évidemment déçus, eux qui croyaient assister à de joyeuses retrouvailles. Ils sont toutefois déterminés à trouver une famille d’accueil pour Rose, puis une maison pour toujours.

« Même si nous ne saurons jamais exactement quand elle est venue s'installer à Crawley Down, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'elle est enfin en sécurité et qu'elle ne passera plus le reste de ses années de retraite à se débrouiller seule dans le froid et l'humidité », a déclaré l’organisation.

