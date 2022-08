Une association met fin au calvaire d'un Malinois laissé seul à la maison par ses maîtres depuis des jours

Depuis combien de temps ce chien subissait-il l’enfermement, la privation et l’insalubrité des lieux où il était contraint de vivre ? Des jours, peut-être même des semaines ou même des mois. Heureusement, il est désormais entre de bonnes mains après l’intervention de la police et d’Action Protection Animale.

Un chien a été secouru par les forces de l’ordre et l’association Action Protection Animale, après avoir été laissé seul et sans ressources dans une maison de Seine-et-Marne, rapportait La Marne le mercredi 24 août.

L’intervention a eu lieu le 23 août dans ce pavillon de Mitry-Mory. Les policiers du commissariat de Villeparisis, prévenus par l’association qui avait elle-même été alertée par le voisinage, agissaient après avoir obtenu l’aval du parquet. L’avant-veille, ils avaient procédé à une première observation des lieux, mais ne pouvaient pas encore s’introduire dans la propriété sans l’autorisation du procureur de la République.

Âgé d’un an et demi, le Berger Belge Malinois était livré à lui-même, sans aucune issue, et ce, depuis bien longtemps. Ses maîtres avaient vraisemblablement quitté le logement plusieurs mois plus tôt.



Anne-Claire Chauvaincy, présidente d’Action Protection Animale, et son équipe pensent que des voisins avaient pris l’habitude de lui donner à manger à travers une fenêtre cassée. C’est ce qui aurait permis au quadrupède de tenir le coup malgré les conditions atroces dans lesquelles il se trouvait.

Les intervenants ont, en effet, été choqués par la quantité de déjections jonchant les sols et l’épouvantable odeur caractérisant la maison.

Le chien placé en famille d’accueil, une plainte déposée par APA

Le Malinois n’aura plus à subir cela désormais, puisqu’il a été confié à APA, puis à une famille d’accueil. Il pourra être proposé à l’adoption dès qu’un jugement sera rendu.

En attendant, il reçoit toute l’attention dont il a besoin. Il est traité pour des irritations et des infections favorisées par l’insalubrité de son environnement, précise La Marne. Ses propriétaires, eux, devront en répondre devant les enquêteurs de la police et la justice, l’association ayant porté plainte pour abandon volontaire.

Un sauvetage de plus à mettre à l'actif d'APA, qui œuvre chaque jour à aider les animaux en détresse par le biais d'une variété d'actions.