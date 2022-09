Une association découvre et recueille une chienne attachée à un poteau, abandonnée car gravement malade

Une chienne a été découverte abandonnée devant un refuge, avec un message indiquant qu’elle est gravement malade et suggérant de l’euthanasier. L’association l’a immédiatement prise en charge malgré son manque de ressources et lance un appel à la solidarité.

Une chienne abandonnée à cause d’une maladie cardiaque est aujourd’hui entre de bonnes mains, mais ses soins sont très coûteux et l’association l’ayant recueillie a plus que jamais besoin de soutien. Un récit rapporté par WYFF 4.

L’équipe de la Greenville Humane Society, association basée en Caroline du Sud, a fait une triste découverte à l’extérieur de son refuge tôt le matin du dimanche 18 septembre. Une chienne était attachée à un poteau et accompagnée d’une note manuscrite. L’auteur y expliquait que l’animal appartenait à sa sœur et qu’elle ne pouvait plus le garder, car il souffre d’une maladie grave. La personne y recommande même de « l’euthanasier aussi vite que possible »…



Greenville Humane Society / Facebook

En visionnant les enregistrements du système de vidéosurveillance du refuge, la directrice Rachel Delport a constaté que la chienne, appelée Remy, avait été abandonnée la nuit précédente.

Sur le post Facebook relatant les faits, l’association indique que le nombre d’abandons ne fait que croître et qu’elle a du mal à faire face. « Nous avons eu plus d'animaux malades et blessés sous nos soins récemment que ce que nos fonds nous permettent de prendre en charge. Nous savons que les refuges partout dans le monde sont dans la même situation », peut-on y lire.

Les premiers examens réalisés sur la croisée Staffordshire Bull Terrier de 4 ans ont révélé qu’elle avait des problèmes de peau vraisemblablement causés par une mauvaise alimentation. Le plus inquiétant, toutefois, est la forme sévère de souffle cardiaque qui a été décelée chez Remy. Celle-ci devra subir un échocardiogramme le mois prochain et aura besoin soit d’une intervention chirurgicale, soit d’un long traitement.

« Nous ne les abandonnerons pas, et nous espérons que vous non plus »

Des examens et des soins ayant un coût élevé, et que la Greenville Humane Society ne peut assumer seule au vu de ses ressources limitées. Elle lance donc un appel aux dons. « Nous ne les abandonnerons pas, et nous espérons que vous non plus », dit-elle ainsi dans sa publication.

L’association cherche actuellement une famille d’accueil pour Remy, qui ne pourra pas être proposée à l’adoption avant plusieurs mois.

