Une association achète une ferme et crée un sanctuaire pour les chiens dont personne ne veut

Après un premier sanctuaire créé dans la région de Manchester, une association britannique s’apprête à en ouvrir un autre, encore plus vaste et moderne. Il sera dédié à la réhabilitation des chiens difficiles à faire adopter.

Dogs 4 Rescue a acquis une ferme de près de 19 hectares après des mois de récolte de fonds, comme le rapporte The Manc. L’association l’a elle-même annoncé le 2 mars dernier via un tweet comprenant une courte vidéo où l’on voit l’inauguration symbolique du site.

It’s officially ours! ????Against the odds & in the most challenging of times we have purchased the new site for a Sanctuary & Rehab Retreat for the dogs no-one wants. Thanks for sharing our dream, the incredible support & donations. We truly have the best supporters in the world. pic.twitter.com/NRQCIGmgp9