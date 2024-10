Un vétéran ressent un coup de foudre pour une chienne errante, et lui promet de lui offrir la vie qu'elle mérite

Après avoir croisé le regard d’une chienne errante et blessée en Bosnie-Herzégovine, Kyle Walker a ressenti un coup de foudre. Le vétéran a ensuite tout fait pour la sauver, et lui offrir la vie qu’elle méritait.

Alors qu’il se trouvait en Bosnie-Herzégovine avec sa petite amie, Kyle Walker a repéré une chienne qui boitait sur le bord d’une autoroute. Au début, il a klaxonné pour l’avertir de ne pas s’approcher de la voie remplie de voitures qui roulaient vite.

« Quand j’ai klaxonné, l’expression de son visage m’a bouleversé, confie le vétéran à la rédaction de People, elle avait l’air terrifiée. » Puis, il a fait demi-tour et est parti à sa rencontre.

© Paws of War

Le coup de foudre

Kyle s’est approché doucement de la va-nu-pattes. « Elle m’a regardé, la tête basse et la queue remuante. Je savais que tout irait bien, se souvient-il, j’ai tendu la main, elle m’a léché et m’a regardé fixement. »

« J'avais une confiance totale en cette chienne, et je crois qu'elle avait une confiance totale en moi. Alors que nous étions là, au bord d'une autoroute, avec une voiture qui passait de temps en temps, il y a eu de longs moments de silence pendant lesquels nous avons tous les 2 réfléchi à ce qui se passait dans nos têtes », poursuit le vétéran.

Ce dernier a décidé de ne pas abandonner la boule de poils errante, blessée, sale et déshydratée. Il voulait la ramener chez lui à Fall River, dans le Massachusetts, aux États-Unis.

© Paws of War

Ginny a voyagé jusqu’aux États-Unis

« Je me suis sentie tellement mal pour elle. J'ai dû la mettre dans la voiture, je voyais des puces partout, raconte Kyle, je l’ai soulevée et, ce faisant, elle a levé les yeux et m’a léché le menton. » À la suite du sauvetage, il a décidé d’appeler sa petite protégée Ginny.

Par la suite, Kyle et sa compagne ont contacté Paws of War, une organisation à but non lucratif qui aide les militaires américains à rapatrier et adopter des animaux rencontrés lors de leur déploiement à l’étranger.

© Paws of War

« Paws of War s'est occupé de tout ce qui concernait le transport de Ginny en toute sécurité aux États-Unis. Ils ont envoyé l'un de leurs vétérans à l'étranger pour récupérer Ginny et la ramener chez elle, atterrissant à JFK le 5 octobre », révèle Kyle. Comme le souligne People, la chienne a reçu tous les soins médicaux nécessaires après son sauvetage et a bénéficié d’un bilan de santé.

« Ginny est une chienne douce et affectueuse à qui j'ai hâte de donner une vie merveilleuse, conclut Kyle, j’ai su dès l'instant où elle m'a regardé sur le bord de la route qu'elle arriverait en Amérique d'une manière ou d'une autre. »

Une belle rencontre salvatrice !