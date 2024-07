Un sauveteur bénévole se faufile dans une étroite fissure volcanique pour sauver un chiot piégé (vidéo)

Misty et ses maîtres se trouvaient dans une zone reculée du parc national des volcans d'Hawaï (États-Unis), lorsque la jeune Chienne Léopard de Catahoula s'est retrouvée dans une situation difficile. Un instant d’inattention l’a fait tomber au fond d'une étroite fissure volcanique de plus de 7 m de profondeur...

Une situation critique

Comme le rapporte USA Today, Misty était piégée au fond de la crevasse, incapable d’en sortir. Ses propriétaires, quant à eux, pouvaient l’entendre, mais ils ne pouvaient ni la voir, ni descendre la rejoindre.

Après avoir tout essayé pour secourir sa chienne, le maître de Misty, Cody Gomes, a songé à faire appel à Kawika Singson. Cet ancien militaire athlétique et spécialisé dans le rappel est bien connu sur l’île pour ses interventions de sauvetage de chien. L’homme n’a pas de formation spécifique dans le domaine mais il a déjà sauvé au moins 6 toutous, dont 3 étaient coincés dans des situations similaires à celle de Misty.

Toujours prêt à aider, Kawika n’a pas hésité à rouler pendant 2 heures pour voler au secours de la boule de poils.

Un sauvetage difficile

Lorsqu'il est arrivé sur place, Kawika pouvait également entendre Misty, mais il ne pouvait pas la voir. « J'ai allumé mes lumières, j'ai pris mes cordes et, d'une manière ou d'une autre, je me suis faufilé dans la fissure et j'ai pu voir le chien en bas », a déclaré le sauveteur au grand cœur. « Elle était à environ 7,5 mètres de profondeur dans le volcan et elle était très anxieuse et regardait vers le haut. »

Kawika Singson

En atteignant le fond de cette crevasse très étroite, Kawika a trouvé une chienne désemparée, piégée là depuis environ 9 heures. « Elle avait peur. Ses pattes étaient couvertes de sang parce qu'elle essayait de se frayer un chemin pour sortir », a-t-il ajouté.

Kawika Singson

Après avoir essayé de réconforter Misty du mieux qu'il pouvait, Kawika l’a attachée avec un harnais afin de pouvoir la hisser en sécurité. « C'était assez dramatique parce qu'il était assez difficile d'y descendre, et encore plus difficile d'en ressortir avec le chien », se souvient le sauveteur.

La chienne a néanmoins retrouvé la lumière du jour et ses maîtres soulagés. Cody Gomes, le maître de Misty, a dit de Kawika Singson qu’il était « très doué et béni parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui feraient ce qu’[il fait], surtout par bonté de cœur ». « Je n’avais pas de mots pour exprimer à quel point j’étais reconnaissant », a-t-il ajouté avec émotion, heureux d’avoir retrouvé sa chienne bien-aimée.