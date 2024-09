Un sauvetage dure 12 heures pour saisir 146 chiens découverts sur la propriété d’un homme

L’association américaine de sauvetage d’animaux, Animal Rescue Corps, a récupéré plus de 140 chiens en une journée sur la propriétaire d’un homme du comté de Madison (États-Unis). Aucun des animaux n’était en bonne santé et pourtant, leur détenteur maintenait la ferme intention de les vendre autour de lui.

Il est presque insensé de s’imaginer qu’autant de canidés vivaient sur place, et pourtant, c’est le triste constat qu’ont fait les membres du refuge en se rendant chez l’homme. Des chiens âgés « de 2 jours à 12 ans » ainsi qu’un chaton se partageaient l’espace chez leur maître, qui n’avait évidemment pas les ressources nécessaires pour prendre soin d’eux.

Animal Rescue Corps

De nombreux problèmes médicaux

La quasi-totalité des animaux avait des problèmes de santé : « Presque tous les chiens capturés souffraient de diverses maladies et blessures, notamment de parasites internes et externes, d'infections oculaires, d'abcès dentaires, d'ongles trop longs et d'autres blessures non traitées » partageaient les forces de l’ordre locales dans un communiqué de presse.

Des chiens avaient malheureusement déjà perdu la vie sur place, mais il restait encore de l’espoir pour les autres. Les intervenants d’Animal Rescue Corps se sont alors affairés pour récupérer les canidés et, pendant 12 heures, les ont extirpés de la propriété. Chaque animal a été examiné et a reçu les premiers soins. C’était une opération d’envergure colossale.

Une seconde chance inespérée

Le transfert des rescapés vers des refuges partenaires est en cours d’organisation. En attendant, les chiens sont entre de bonnes mains, bien loin de leur bourreau, qui a été inculpé pour « cruauté animale aggravée ». Même si la route est encore longue, les sauveteurs sont positifs quant à leur avenir : « Après une vie de négligence, ces animaux pourront bientôt s'épanouir en tant que membres précieux de la famille » affirmait Tim Woodward, directeur exécutif d'Animal Rescue Corps, dans un témoignage rapporté par Fox 17.

Animal Rescue Corps