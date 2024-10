Un Rottweiler à la carrure imposante prend peur en croisant un Chihuahua chez le vétérinaire (vidéo)

À travers divers témoignages, les propriétaires de chiens jugés “méchants” ne cessent de prouver que leurs boules de poils sont de véritables crèmes. Dyce, par exemple, ne ferait pas de mal à une mouche et, au contraire, a plutôt tendance à avoir peur de la petite bête !

Dyce, un Rottweiler de 3 ans, a récemment vécu une expérience traumatisante en se rendant chez le vétérinaire. Ce n’est pas l’examen de santé en lui-même qui l’a bouleversé, mais la présence d’un Chihuahua. Lequel n’était pas ami avec le grand chien, au plus grand désarroi de ce dernier.

Dyce est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Sa propriétaire aimante partage des bribes de son quotidien pour déconstruire les stéréotypes autour des Rottweilers. Lesquels sont souvent catégorisés de chiens agressifs et sanguinaires.

Un grand chien au cœur tendre

En découvrant les publications de la femme, les internautes ont compris qu’il n’en était rien pour Dyce. Ce dernier n’a que de l’amour à donner. C’est un grand bébé qui oublie souvent sa carrure imposante, comme lorsqu’il monte sur le canapé pour s’allonger sur sa propriétaire. Il est aussi très sociable avec les humains et ses congénères.

En somme, le véritable Dyce est bien loin de ce que peuvent imaginer de nombreuses personnes. Pour prouver cela une fois de plus, sa maîtresse a récemment partagé une vidéo touchante du quadrupède sur les réseaux sociaux. On le découvre sanglotant dans la voiture, l’air véritablement peiné. En légende, son humaine explique « Il y avait un Chihuahua chez le vétérinaire qui était méchant avec lui ». Le colosse a eu peur du petit canidé et a été bouleversé jusqu’à son retour à la maison.

Le clip, relayé par Parade Pets, est devenu viral sur TikTok. Il a fait réagir des centaines d’internautes dans la section des commentaires. Certains ont apporté leur propre témoignage : « Mon Chihuahua a grogné sur 2 huskies pour l'intimider, ils ont pleuré et se sont enfuis », écrivait une personne.

La preuve qu’il ne faut pas juger un chien sur son apparence !