Un refuge joue la carte de l’honnêteté en rédigeant une description rude, mais réaliste, d’une chienne très spéciale

Merry a changé de famille à plusieurs reprises. Il faut dire que cette chienne a un caractère bien trempé auquel ses précédents maîtres n’étaient pas préparés. Alors, pour ne rien cacher aux potentiels adoptants intéressés pour l’adopter, ses bienfaiteurs ont dressé un portrait plus que sincère du toutou.

Ne vous fiez pas à la petite taille et au minois d’ange de Merry, il n’en est rien ! La femelle croisée Yorkshire et Chihuahua a son caractère et ne compte pas se plier aux règles. Selon ses sauveteurs, membres du refuge pour chien Rescue Ranch, ses futurs maîtres devront la prendre avec ses qualités, mais surtout ses défauts !

Pour favoriser une adoption qui fonctionne, le personnel des refuges doit faire preuve de transparence envers les adoptants. En décrivant précisément la personnalité de leurs pensionnaires et leurs problèmes, ils peuvent trouver des familles compatibles avec les animaux.

« Elle est tout simplement remplie à ras bord de... haine »

Comme ses congénères, Merry aura peut-être la chance de trouver sa perle rare et obtenir une énième chance. La chienne de 7 ans a été adoptée à plusieurs reprises avant d’être renvoyée au refuge pour avoir mordu. Au lieu de cacher cela aux visiteurs du chenil, les membres de Rescue Ranch ont décidé de faire preuve d’honnêteté et ont d’ailleurs donné plus d’informations sur cette boule de poils si singulière.

Sur les réseaux sociaux, ils lui ont dressé un portrait peu flatteur, mais réaliste. Ils ont commencé par indiquer qu’elle n’aimait pas grand-chose d’autre que la nourriture : « Elle a un talent particulier pour mépriser tout le monde, de vos voisins à votre belle-mère », plaisantaient les sauveteurs. Et ce n’est pas tout ! Merry ne supporte ni les enfants, ni les chats et les chiens, sauf certains. Même les adultes peuvent parfois l’horripiler.

Un traumatisme ancré

Derrière la carapace de Merry se cache un traumatisme dont ses futurs maîtres devront avoir conscience. La petite chienne n’a pas mordu par pur plaisir, mais parce qu’elle s’est sentie submergée sur le moment. Son propriétaire devra travailler sur ce point pour l’aider à reprendre confiance en elle, mentionnait Newsweek.

Le Rescue Ranch est évidemment conscient des problèmes comportementaux du toutou, mais préfère utiliser la carte de l’humour pour attirer l’attention sur sa pensionnaire. Laquelle est au refuge depuis un certain temps déjà. Espérons qu’elle finisse par trouver un propriétaire capable de la comprendre !