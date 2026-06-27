Un refuge et la gendarmerie interviennent chez un maréchal-ferrant du Tarn-et-Garonne pour sauver 6 chevaux victimes de maltraitance et négligence

Le 10 juin dernier, dans le Tarn-et-Garonne, la gendarmerie et le refuge Les 3 Dindes sont intervenus pour sauver 6 chevaux négligés et blessés, victimes de maltraitance de la part d’un maréchal-ferrant. Cette intervention a fait suite à un signalement reçu par l’association, le 23 mai, au sujet d’un poulain retrouvé sans eau ni nourriture, près de sa mère morte. Pris en charge, les 6 chevaux sont désormais en sécurité et soignés.

Peu avant ce sauvetage, l’association Les 3 Dindes, un refuge du Tarn-et-Garonne accueillant « les animaux de ferme saisis pour maltraitance, divaguants, abandonnés, rescapés d'élevages clandestins ou issus de l'expérimentation animale... sans distinction d'espèces », avait reçu un signalement concernant un poulain retrouvé près de sa mère morte, sans eau ni nourriture.

Des animaux affaiblis et blessés

Ce signalement a conduit, dans un premier temps, la gendarmerie à intervenir auprès d’un maréchal-ferrant, chez qui ils ont découvert 14 chevaux, dont 4 étaient encore sur place lorsque l’association Les 3 Dindes s’est déplacée, le 10 juin. Les chevaux, affaiblis, amaigris et blessés, étaient visiblement négligés et maltraités par leur propriétaire. Parmi eux se trouvaient 2 juments, deux chevaux et le poulain signalé par le témoin.

Les 3 Dindes / Facebook

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Une prise en charge vétérinaire

Les 4 animaux ont aussitôt été saisis et confiés à un vétérinaire et un maréchal-ferrant afin d’être soignés. Par la suite, les 2 juments ont été prises en charge par un refuge partenaire et les 2 mâles emmenés dans une structure équestre du Tarn. Quelques jours plus tard, 2 chevaux supplémentaires ont été secourus grâce à la gendarmerie. L’un d’eux, baptisé Babouche, avait été blessé gravement par l’un de ses congénères. Il est hospitalisé dans une clinique vétérinaire et se trouve dans un état stable, précisait le média Actu.fr . « Dans le pré de Babouche se trouvait également un entier dont le propriétaire ne connaissait même plus le nom. Un détail qui en dit long sur la considération qui lui était accordée » expliquait une publication du refuge, parue le 19 juin, au sujet du second cheval. « À son arrivée, il présentait des croûtes sur l’ensemble de ses zones blanches. Après examen vétérinaire, il s’est avéré qu’il s’agissait simplement de brûlures causées par le soleil. » Prénommé Plume, il est actuellement sous réquisition judiciaire et son propriétaire s’oppose fermement à sa castration.

Une plainte a été déposée à l’encontre de ce dernier et de son père, déjà visé par des signalements par le passé. La justice s’est saisie de l’affaire.

« La violence n’a qu’un seul visage »

Révoltés par la cruauté des actes du propriétaire des animaux, les membres du refuge rappelaient dans une publication Facebook que chacun peut œuvrer pour faire changer les choses et pour que les responsables de tels crimes ne se sentent plus à l’abri des représailles. « Non pas en nous abaissant à leur niveau par la violence, mais par l’exemplarité, la sensibilisation, l’application rigoureuse de la loi et la judiciarisation systématique des affaires. La violence n’a qu’un seul visage. Qu’elle s’exerce envers les animaux ou envers les humains, elle constitue toujours une atteinte à l’innocence. Les auteurs de ces actes passent d’ailleurs souvent d’une victime à une autre, sans distinction. »

Les 3 Dindes / Facebook