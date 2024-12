Un refuge accepte de récupérer les chiens d’une femme âgée sans se douter qu’elle en détenait plus d’une trentaine

Un organisme de sauvetage américain a répondu à l’appel à l’aide d’une femme âgée et malade qui demandait à ce que ses animaux soient pris en charge. Elle n’avait plus la possibilité de s’en occuper et a donc sollicité l’aide d’une association. En arrivant chez elle, les membres de cette dernière n’imaginaient pas qu’ils devraient prendre en charge autant d’animaux.

Amber Smith et Rebecca Zelanko sont à la tête de l’association Second Chance Ranch Rescue and Sanctuary, basée en Caroline du Nord. Elles relogent les animaux abandonnés par leurs maîtres dans des maisons définitives ou des foyers d’accueil, ce qui n’est pas une mince affaire. Alors, quand elles se sont retrouvées avec une cinquantaine de nouvelles boules de poils à cause d’un quiproquo, elles ont été obligées de solliciter l’aide du public.

Les animaux, 33 chiens, des cochons, un chat et d’autres quadrupèdes, vivaient sur la propriété d’une femme âgée. Au départ, cette dernière les avait tous recueillis pour les sauver et les avait hébergés en attendant qu’ils trouvent leur propre famille, ce qui n’est jamais arrivé.

Second Chance Ranch Rescue and Sanctuary

« Une situation qui n'était pas gérable »

Finalement, sa bonne volonté s’est retournée contre elle, surtout quand elle est tombée malade. Elle n’était plus en mesure de s’occuper de ses 50 pensionnaires et a contacté le refuge d’Amber et Rebecca. Ces dernières ont accepté de l’aider sans imaginer une seule seconde que la dame demandait de l’aide pour plusieurs dizaines d’animaux : « À l'époque, nous n'avions pas conscience du nombre d'animaux qu'elle avait », affirmait Rebecca dans un témoignage rapporté par WRAL News.

Les femmes ont été surprises en se rendant sur la propriété de la dame âgée, mais ont décidé de ne pas faire machine arrière. Elles s’étaient engagées à l’aider et se sont organisées pour récupérer les animaux dans le besoin. Lesquels ont été placés dans des familles relais ou au refuge. Beaucoup d’entre eux, notamment parmi les chiens, auront besoin d’une période de réhabilitation avant d’être proposés à l’adoption.

« Il n’y a aucune honte à demander de l’aide »

En partageant ce récit, Rebecca souhaitait attirer l’attention du public sur l’importance d’aider les refuges à prendre soin des boules de poils dans le besoin. Elle a également insisté sur le fait que la dame âgée ne devait pas être blâmée : « Nous comprenons la situation. Nous sommes prêts à dépasser nos propres préjugés personnels pour traiter [...] les propriétaires avec respect », partageait-elle.

En revanche, elle invite les personnes dans le besoin à demander de l’aide avant que la situation les dépasse : « Il existe des ressources, il n’y a aucune honte à demander de l’aide. Nous en avons tous besoin à un moment ou à un autre [...] Si l'animal ne s’adapte pas ou ne se sent pas bien dans votre famille, vous pouvez lui trouver un autre foyer. Ce n'est pas non plus quelque chose dont les gens devraient avoir honte », a-t-elle assuré.