Un propriétaire canin en promenade commence l'année par un octuple sauvetage en s'intéressant à des bruits provenant d'une poubelle

Matt McEntire ne s’attendait pas à commencer l’année 2025 avec un sauvetage multiple. Bénévole à la Humane Society of North Texas, une association de protection animale basée à Keller et à Fort Worth dans l’Etat du Texas, il promenait son chien appelé Dublin dans un parc le jour de l'An quand des bruits étranges ont attiré leur attention.



Ashtyn Vance / The Dodo

Ces derniers provenaient d’une poubelle. Matt McEntire s’en est approché et y a fait une triste découverte, racontée à The Dodo par Cassie Davidson, directrice marketing et de la communication chez la Humane Society of North Texas : « des chiots ayant désespérément besoin d'aide ».

Il y en avait 8. Ils étaient transis de froid et terrifiés, blottis les uns contre les autres pour essayer de se réchauffer et de se rassurer.



Ashtyn Vance / The Dodo

Matt McEntire est vite passé à l’action. Comme il ne pouvait pas tous les secourir en même temps, il a enchaîné les allers et retours entre le parc et son domicile pour les emmener par petits groupes.

Quand il les a tous rassemblés à la maison, il a pu jauger leur état de santé. Le constat n’était pas reluisant. « Les chiots étaient en très mauvais état lorsqu'ils ont été retrouvés : déshydratés, affamés et infestés de vers et de puces », explique, en effet, Cassie Davidson.

« Ils reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin pour se rétablir »

« Être exposés au froid sans aucune ressource les a laissés dans un état précaire, mais heureusement, ils reçoivent maintenant les soins et le soutien dont ils ont besoin pour se rétablir », poursuit toutefois la responsable.



Ashtyn Vance / The Dodo

Matt McEntire étant originaire d’Irlande, l’équipe de la Humane Society of North Texas a décidé de donner des noms d’inspiration gaëlique aux jeunes canidés rescapés. L’un d’eux a été appelé Dublin, en hommage à son chien. Les 7 autres répondent désormais aux noms de Phineas, O'Malley, Lorcan, Finnegan, Paddy, Keeva et Guinness.

Ils seront bientôt proposés à l’adoption lors d’un évènement organisé par l’association texane.

Ashtyn Vance / The Dodo