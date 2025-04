Un petit chien enfile la veste de chien de garde pour protéger son appartement (vidéo)

Beatrix aime être portée, choyée, bichonnée par sa maîtresse aimante. À première vue, elle n’a rien d’une chienne de garde, d’autant plus lorsqu’elle porte ses colliers bandanas et harnais personnalisés. Pourtant, comme un bon nombre de ses congénères, elle sait montrer les crocs quand il le faut !

Beatrix est une femelle Carlin qui vit aux côtés de sa propriétaire et de 2 autres chiens dans un appartement. Un jour, tandis qu’elle vaquait à ses occupations, elle a remarqué un intrus devant chez elle et s’est chargée de le faire fuir. Heureusement, il ne s’agissait que du laveur de vitres, mais la chienne a montré qu’elle n’était pas du genre à se laisser faire.

À première vue, la boule de poils n’a rien d’un chien de garde. Au contraire, elle est couvée par sa maîtresse et vit comme une princesse. De plus, elle loge dans un appartement et n’a donc pas grand-chose à craindre du monde extérieur. Toutefois, au fond d’elle, Beatrix a conservé son instinct de gardienne et n’a pas hésité à s’en servir récemment, quand elle s’est sentie en danger.

@little_pug_beatrix / Instagram

Une visite inopinée

Ce jour-là, Beatrix était dans son logement lorsqu’une personne est apparue de l’autre côté de la baie vitrée. Il s’agissait d’un laveur de vitres, mais la chienne l’a pris comme un intrus qui tentait de pénétrer sur son territoire. Elle s’est alors mise à aboyer frénétiquement contre l’homme derrière la vitre tout en sautant comme pour l’attaquer. Sa propriétaire a filmé la scène et l’a partagée sur Instagram.

En légende du clip, elle a écrit que Beatrix avait réalisé son job de rêve en assurant la sécurité chez elle. En effet, la chienne n’avait jamais eu la possibilité de le faire, puisqu’elle ne dispose pas de jardin ou d’extérieur. C’était donc un grand moment pour elle !

La vidéo, relayée par Pethelpful, a beaucoup amusé les internautes, qui se sont exprimés dans la section des commentaires : « 100% d’attaque 0% de dégâts », plaisantait un utilisateur du réseau social, « Les Carlins sont de super chiens de garde. Il y a une statue d'un roi aux Pays-Bas avec les carlins qui l'ont sauvé d'un assassin », informait une autre personne. Qui sait, Beatrix a peut-être une grande carrière de chienne de garde devant elle !